Vasvári Vivien megmutatta angyali babáit – Fotó

A celeb édesanya két kis hercege olyan mosolyt villant, mint senki más. Vasvári Vivien fia szívtiprók.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.03. 14:00
Bodnár Zsigmond Vasvári Vivien baba édesanya

A Feleségek luxuskivitelben című műsor tette országosan ismertté Vasvári Vivient. A hatgyermekes édesanya nemrég nyíltan és őszintén beszél az anyaságról, a teste változásairól, és arról is, hogyan találta meg újra önmagát a szülések után. 

vasvári vivien
Vasvári Vivien / Fotó: Mediaworks Archív

„Négy szülés után őszintén mondhatom, hogy életem során most érzem magam a legjobb formában. Lehet, hogy már nem vagyok húszéves, de akkoriban teljesen másként éltem, mint most” - nyilatkozta korábban Vasvári Vivien. 

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond második közös gyermeke, Liam április végén született meg, a keresztelőre viszont csak most hétvégén került sor. A sztárpár családjában immár hat gyermek van: két lány és négy fiú, de a sztáranyuka nagyon vágyik még egy kislányra. Vasvári Vivi gyerekei kapcsán többször is beszélt már arról, hogy nagyon szívesen bevállalna még egy babát, annak reményében, hogy kislány lesz. 

„Kicsi hercegeim” – írta édes fotó összeállításához Vasvári Vivien.

Íme Vasvári Vivien cuki fiai


 

