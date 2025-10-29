Életre szóló döntést hozott Vasvári Vivien és férje – a családjuk most lett igazán teljes

Egy újabb csodás fejezet kezdődött Vasvári Vivien életében. A valóságshow-sztárból lett családanya és üzletasszony ismét megmutatta, milyen fontos számára a család, az összetartozás és a hit.

Vasvári Vivien gyermekét fél éves korában megkeresztelték (Fotó: Mediaworks archív)

Vasvári Vivien és férje döntöttek, eljött az idő

Vasvári Vivien családja életében óriási és megható esemény történt a napokban: legkisebb gyermekét, Liamet megkeresztelték az Istenszülő elhunyta Nagyboldogasszony-székesegyházban. A kisfiú, aki idén április 28-án jött világra, igazi áldásként érkezett a család életébe, és most egy életre szóló szentségben részesült. A keresztelő igazi családi ünnep volt, ahol mindenki sugárzott a boldogságtól – a szertartásról készült képeket és videókat természetesen Vasvári Vivien Instagram-oldalán is megosztotta.

A rajongók elhalmozták a posztot szeretetteljes kommentekkel:

„Továbbra is tartom: gyönyörű család vagytok!” – írta egyikük, míg más valaki így fogalmazott: „Kívánom, hogy őrző angyala segítse az úton és mindig vigyázzon reá!”

A meghitt eseményen a keresztanya Vivien egyik közeli barátnője volt, aki láthatóan könnyekig hatódott. A képeken és videókon pedig feltűnt mind a hat gyermek, akik immár egy nagy, szeretetteljes mozaikcsaládot alkotnak.

Mindig is nagy családra vágyott

Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond is büszkén állt felesége mellett – hiszen kettejük kapcsolata igazi modern tündérmesévé formálódott, ahol a szeretet, az elfogadás és az összetartás a legfontosabb érték. Nem titok, hogy Vasvári Vivien gyerekei mindig is életének középpontjában álltak. Négy saját gyermeke mellé Zsigmond korábbi kapcsolatából is érkeztek csemeték, így mostanra hatgyermekes, boldog mozaikcsaládként élnek. Vivien korábban már elárulta, mindig is nagy családra vágyott, és nem zárja ki, hogy egyszer még bővülhet a kis csapat.

Most azonban minden pillanat Liam keresztelőjének meghittségéről, az összetartásról és a hála érzéséről szól. Egy biztos: Vasvári Vivi és családja élete újabb csodás mérföldkőhöz érkezett – és a rajongók sem győzik dicsérni őket ezért a szeretetteljes példáért.