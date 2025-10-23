Vasvári Vivien: „Kiemelt meghívottként vehettünk részt az ünnepségen"

Október 23-án ismét megtelt a Kossuth tér: a zászlók a szélben lobogtak, és mindenki érezte, hogy ez a nap jóval több egy egyszerű ünnepnél. A forradalom 69. évfordulóján fiatalok és idősek, családok és barátok közösen tisztelegtek azok előtt, akik a szabadságért és a hazáért harcoltak. A megemlékezők között ott volt Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond is, akik meghatottan meséltek arról, miért érezték fontosnak, hogy idén is részt vegyenek az eseményen – írja a Bors.

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond úgy vélik, a szabadság nem magától értetődő, ezért megőrzése és védelme mindannyiunk feladata. - Fotó: Mediaworks

Vasvári Vivien és férje örömmel fogadták a meghívást

Vasvári Vivien a Borsnak elmondta, hogy bár elsősorban a sztárvilágból ismert, számára kiemelten fontos kiállni az örök értékek mellett. Férjével nem haboztak, amikor meghívást kaptak az október 23-i ünnepségre, ahol figyelemmel kísérték Orbán Viktor beszédét.

Óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy kiemelt meghívottként vehettünk részt az ünnepségen, ahol a miniszterelnök is beszédet mondott. Számomra ez elsősorban nem a szereplésről szólt, hanem arról, hogy olyan értékek mellett álljak ki, mint a család, a haza és a biztonság. Ha ezzel a kiállásommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyerekeink és az unokáink húsz év múlva is egy biztonságos Magyarországon éljenek, akkor ez számomra igazi megtiszteltetés. A férjem bár nem celebritás, hanem üzletember, de ugyanazokat az értékeket vallja, így természetes volt, hogy ebben támogatott, és együtt képviseltük mindezt

– vallotta be az édesanya.

„A szabadságot mindig őrizni, védeni és tisztelni kell"

Vasvári Vivien férje úgy véli, az 1956-os forradalom történetei nem pusztán a múlt emlékei, hanem ma is érvényes üzeneteket hordoznak, amelyek irányt mutathatnak.

A hőseink nemcsak a múlt részei, hanem a jelenünk iránytűi. Ők mutatták meg, hogy a szabadság soha nem magától értetődő, azt mindig őrizni, védeni és tisztelni kell. A megemlékezés nem pusztán tiszteletadás, hanem ígéret is: hogy nem felejtünk, és méltóak maradunk az ő áldozatukhoz. Hiszem, hogy amíg emlékezünk a hőseinkre, addig a magyar lélek soha nem veszítheti el az erejét

– magyarázta Bodnár Zsigmond. A házaspár szerint a forradalom üzenete ma is élő valóság, ezért fontos, hogy a megemlékezés ne csupán a múlt felidézése legyen, hanem közösségi élményt is nyújtson.