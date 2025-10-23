RETRO RÁDIÓ

Ez volt az eddigi legnagyobb és legsikeresebb Békemenet: nagy a tét!

Stratégiai kiállás és cselekvési terv a béke mellett. Orbán Viktor Békemeneten elmondott beszédével új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 17:05
Békemenet Magyar Péter Orbán Viktor

A miniszterelnök kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb Békemeneten: szabadság és békepárti jobboldal vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza. Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is: Brüsszel ugyanis mostanra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés, ebből fakadnak a tiszás politikusok "elszólásai" is – olvasható Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatójának oldalán.

Orbán Viktor Békemeneten elmondott beszédével új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is.
Orbán Viktor Békemeneten elmondott beszédével új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is.   Fotó: MW

Szintén az európai létfeltételeket veszélyeztető brüsszeli terv része Ukrajna EU-felvételének erőltetése, mellyel valójában a háborút importálnák az Unióba, s az újjáépítéshez az uniós és magyar polgárok pénzére is szükség lenne. Mindezzel szemben a magyar jobboldal üzenete világos: "nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért!" Stratégiai kiállás ez a béke mellett - írja Szánthó Miklós.

Politikailag pedig egyfajta cselekvési terv is: meg kell akadályozni, hogy Magyarország a háborús szövetség része legyen, le kell leplezni Brüsszel és hazai megbízottjaik elképzeléseit. Orbán Viktor beszédével kifejezetten megerősítette a jobboldal nyitott, néppárti jellegét, mikor hangsúlyozta, hogy az elkövetkező hónapokban azokhoz is szólni kell, akiket a Tisza megtéveszt - hiszen "minden magyar felelős minden magyarért".

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu