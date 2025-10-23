RETRO RÁDIÓ

Egyértelmű üzenet a Békemenetről: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!

Sosem látott tömeg gyűlt össze a Békemeneten. Az üzenet egyértelmű.

Szerző: Metropol
2025.10.23.
Módosítva: 2025.10.23. 12:53
Hatalmas a tömeg az idei Békemeneten. A gyülekező reggel 9 órakor vette kezdetét, majd 11-kor elindultak az egybegyűltek. Ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök is kiemelte, soha nem voltak még ennyien a Békemeneten - az oka ennek egyértelmű.

Fontos üzenete van a Békemenetnek
Soha nem látott tömeg gyűlt össze a Békemeneten / Fotó: Archív

Ezt üzenik a Békemeneten egybegyűltek

Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért

 - ezzel a molinóval indult el a hatalmas tömeg. Bayer Zsolt pedig azt üzente: 

Menjünk, csináljunk történelmet!

- írta meg a Ripost.

Orbán Viktor hosszú ideje a fegyverszünetet a béketárgyalásokat szorgalmazza. Vallja: ez az egyetlen út a békéhez. Erről szól a Békemenet is - hogy megmutassa Magyarország: a szankciók és az erőszak, a fegyveres konfliktus támogatása helyett a béke mellett áll ki.

 

 

