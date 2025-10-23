Egyértelmű üzenet a Békemenetről: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!
Sosem látott tömeg gyűlt össze a Békemeneten. Az üzenet egyértelmű.
Hatalmas a tömeg az idei Békemeneten. A gyülekező reggel 9 órakor vette kezdetét, majd 11-kor elindultak az egybegyűltek. Ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök is kiemelte, soha nem voltak még ennyien a Békemeneten - az oka ennek egyértelmű.
Ezt üzenik a Békemeneten egybegyűltek
Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért
- ezzel a molinóval indult el a hatalmas tömeg. Bayer Zsolt pedig azt üzente:
Menjünk, csináljunk történelmet!
Orbán Viktor hosszú ideje a fegyverszünetet a béketárgyalásokat szorgalmazza. Vallja: ez az egyetlen út a békéhez. Erről szól a Békemenet is - hogy megmutassa Magyarország: a szankciók és az erőszak, a fegyveres konfliktus támogatása helyett a béke mellett áll ki.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre