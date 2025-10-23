Egyértelmű üzenet a Békemenetről: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!

Hatalmas a tömeg az idei Békemeneten. A gyülekező reggel 9 órakor vette kezdetét, majd 11-kor elindultak az egybegyűltek. Ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök is kiemelte, soha nem voltak még ennyien a Békemeneten - az oka ennek egyértelmű.

Soha nem látott tömeg gyűlt össze a Békemeneten / Fotó: Archív

Ezt üzenik a Békemeneten egybegyűltek

Mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért

- ezzel a molinóval indult el a hatalmas tömeg. Bayer Zsolt pedig azt üzente:

Menjünk, csináljunk történelmet!

- írta meg a Ripost.