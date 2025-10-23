RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén

A kormányfő beszédében világosan megerősítette a jobboldal néppárti és nyitott irányvonalát. Orbán Viktor szerint az október 23-ai Békemeneten kétszer annyian voltak, mint a Tisza megmozduláson.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 17:18
,,Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!" – írja Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.

Az idei Békemenet minden eddiginél nagyobb létszámmal vonult az utcákra, ezzel egyértelművé téve a békepárti jobboldal erejét. Orbán Viktor hangsúlyozta: a politikai tétet a jövő évi választás a magyar szabadság és béke mellett, vagy a brüsszeli háborús logika elfogadása között dől el.

A kormányfő beszédében világosan megerősítette a jobboldal néppárti és nyitott irányvonalát, kiemelve, hogy az elkövetkező időszakban azokhoz is el kell juttatni az üzenetet, akiket a Tisza félrevezetett, mert „minden magyar felelős minden magyarért”.

 

