Vasvári Vivien családi fotóval lepte meg rajongóit: egy kép, ami többet mond ezer szónál
A sztármami férjével és Liammel fotózkodott.
Vasvári Vivien számára nincs fontosabb a családnál. Férjével, Bodnár Zsigmonddal immáron két apró családtaggal bővítették amúgy is népes famíliájukat. Hiszen Vivi és Zsigmond is két-két gyerekkel érkezett a kapcsolatba. Nem túlzás azt mondani tehát, hogy otthonuk gyerekzsivajtól hangos, de ők ezt a legkisebb mértékben sem bánják. És habár legkisebbjük, Liam még csak nyolc hónapos, a házasok már most rajta vannak újra a babatémán.
Rajta vagyunk a kistesón. Csak idő kérdése... Erről már sokszor írtam korábban, hiszen nagyon szeretnénk még egy babát. Valószínűleg ő lesz családunk legkisebb és egyben utolsó gyermeke, de hihetetlen érzés, mennyire várjuk a pillanatot
– osztotta meg korábban a közösségi médiában a hírt a sztármami, aki legújabb Instagram-bejegyzésében megható családi fotót közölt férjével és Liammel közösen.
Olyan csodálatos vagy
– írta mellé Vivien, aki minden fotón csillogó szemekkel néz karjaiban tartott csöppségére.
Vasvári Vivien első vetélését követően három napig gyászolt
Habár a sztármami mindennapjait belengi a szeretet és a babaillat, nem mindig volt minden felhőtlen. A Feleségek luxuskivitelben című műsorban megismert celeb ugyanis nyíltan vallott arról, mennyire mélyen lesújtotta gyermeke elvesztése:
Nagyon fájt, amikor először elvetéltem. Olyan fájdalom volt, amit nem tudtam hova tenni... de tudtam azt is, hogy nem sikerülhet minden elsőre. Annyi mindentől függ, nem csak tőlünk. Azt gondolom, ha egy lélek magától megy el, annak oka van, valami nem volt rendben, valamiért nem tudott volna egészségesen megmaradni. Ezt kellett elfogadnom. Gyászoltam három napig. Három nagyon nehéz, sötét napig. De a negyedik napon... feltámadtam. Új erőt kaptam, mintha megfogtak volna láthatatlan kezek, és azt mondták volna: menj tovább mert vár még rád valami szép. És én mentem. Újra. És újra.
