Vasvári Vivien családi fotóval lepte meg rajongóit: egy kép, ami többet mond ezer szónál

Vasvári Vivien számára nincs fontosabb a családnál. Férjével, Bodnár Zsigmonddal immáron két apró családtaggal bővítették amúgy is népes famíliájukat. Hiszen Vivi és Zsigmond is két-két gyerekkel érkezett a kapcsolatba. Nem túlzás azt mondani tehát, hogy otthonuk gyerekzsivajtól hangos, de ők ezt a legkisebb mértékben sem bánják. És habár legkisebbjük, Liam még csak nyolc hónapos, a házasok már most rajta vannak újra a babatémán.

Családi fotót közölt Vasvári Vivien Fotó: Máté Krisztián

Rajta vagyunk a kistesón. Csak idő kérdése... Erről már sokszor írtam korábban, hiszen nagyon szeretnénk még egy babát. Valószínűleg ő lesz családunk legkisebb és egyben utolsó gyermeke, de hihetetlen érzés, mennyire várjuk a pillanatot

– osztotta meg korábban a közösségi médiában a hírt a sztármami, aki legújabb Instagram-bejegyzésében megható családi fotót közölt férjével és Liammel közösen.

Olyan csodálatos vagy

– írta mellé Vivien, aki minden fotón csillogó szemekkel néz karjaiban tartott csöppségére.

Vasvári Vivien első vetélését követően három napig gyászolt

Habár a sztármami mindennapjait belengi a szeretet és a babaillat, nem mindig volt minden felhőtlen. A Feleségek luxuskivitelben című műsorban megismert celeb ugyanis nyíltan vallott arról, mennyire mélyen lesújtotta gyermeke elvesztése: