A válásáról vallott Vasvári Vivien: „A szeretet, a béke és a nyugalom többet ér, mint a látszat”

Vasvári Vivien immár négy gyermek édesanyja, akik közül ketten a korábbi kapcsolataiból születtek. A modell mindig is nagy családra vágyott, így cseppet sem bánja, hogy így alakultak a dolgok, azt viszont sosem gondolta, hogy válni is fog. Ennek ellenére most elárulta, sokkal jobb így, mintha egy rossz kapcsolatban maradt volna, amivel a kicsiknek is csak árt. Erről a közösségi oldalán vallott bővebben.

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond házassága boldogabb nem is lehetne (Fotó: Máté Krisztián)

Vasvári Vivien és Szegedi Fecsó válása nagy port kavart, de a sztáranyuka sosem titkolta, már nem volt boldog Edward édesapja mellett, ami hosszú távon az egész családjukra rossz hatással lett volna. Azóta azonban megtalálta Bodnár Zsigmondot, akivel idillibb nem is lehetne az életük. A pár immár összesen hat gyermeket nevel, akik közül két kisfiuk közös, de Vivi természetesen mindannyiukat ugyanúgy imádja.

„Nagyon szeretem a gyerekeimet. Imádok velük lenni, foglalkozni velük, programokat szervezni, fejleszteni, tanítani őket, mindent együtt csinálunk. Persze nem érzem szükségét annak, hogy nap mint nap bizonygassam a külvilágnak, hogy milyen anya vagyok. A gyerekeim rengeteg boldogságot, erőt és szeretet adnak. Igen, sok munka a nevelés, rengeteg türelem és odafigyelés kell hozzá, de számomra ez az, ami igazán éltet. Ők az én világom és velük teljes az életem” – sorolta Vasvári Vivien Instagram-oldalán.

Vasvári Vivi férje, Zsigmond mellett boldogabb nem is lehetne, ami a válása nélkül nem valósulhatott volna meg (Fotó: Mediaworks-archív)

Vasvári Vivien válása nem volt tervben

Az egykori luxusfeleség azt is elárulta, hogy épp a gyerekei miatt döntött a válás mellett is, hiszen harmonikus családi életre van szükségük.

„Az viszont soha nem szerepelt az álmaim között, hogy elváljak. De azt vallom, hogy ha valaki mindent megpróbál, elmegy a falig, és mégsem működik, akkor már nincs mit tovább erőltetni” – vallotta be.

Számomra a saját boldogságom ugyanannyira fontos, mint a gyerekeimé. Mert ha egy rossz kapcsolatban marad az ember, vagy egy olyanban, ahol már nem érzi jól magát, az hosszú távon csak árt, önmagának is, és a gyerekeinek is. Hiszem, hogy a szeretet, a béke és a nyugalom többet ér, mint a látszat. És néha éppen az a legnagyobb erő, ha el merjük engedni…

– vallotta be őszintén.