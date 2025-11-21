Vasvári Vivien őszintén beszél vetéléséről: „Gyászoltam három napig. Három nagyon nehéz, sötét napig”

Vasvári Vivit erős, hangos és szókimondó emberként ismerhették meg a Feleségek luxuskivitelben című reality műsor nézői. A magyar valóságshow-szereplő, modell és üzletasszony élete azonban nem volt mindig vidám. Vasvári Vivi megnyílt követőinek élete egyik legnehezebb időszakáról.

Vasvári Vivi egy követője üzenetére válaszolt Fotó: Instagram

Őszintén beszél Vasvári Vivi

A modell a követői által feltett kérdésekre válaszolt Instagram-oldalán. A személyes kérdésekre őszinte válaszok érkeztek és a valóságshow-szereplő a nehéz kérdések elől sem tért ki.

Egy rajongóját az érdekelte, hogy Vivi hogy élte meg az első vetélését. A magyar celeb nem fogta vissza magát és megnyílt az követőinek.

Nagyon fájt, amikor először elvetéltem. Olyan fájdalom volt, amit nem tudtam hova tenni...de tudtam azt is, hogy nem sikerülhet minden elsőre. Annyi mindentől függ, nem csak tőlünk. Azt gondolom, ha egy lélek magától megy el, annak oka van, valami nem volt rendben, valamiért nem tudott volna egészségesen megmaradni. Ezt kellett elfogadnom

A modell kis ideig hagyta, hogy magával ragadja a gyász és a szomorúság, de nem hagyta, hogy az bekebelezze. Vivi elmondja, hogy már gyerekként is harcosnak lett nevelve, sosem adta fel, ha valami fontos volt a számára.

Gyászoltam három napig. Három nagyon nehéz, sötét napig. De a negyedik napon...feltámadtam. Új erőt kaptam, mintha megfogtak volna láthatatlan kezek, és azt mondták volna: menj tovább mert vár még rád valami szép. És én mentem. Újra. És újra

Vivi ma 4 gyermek édesanyja. A valóságshow-szereplő elárulja követőinek, hogy néha a legnagyobb fájdalomból születik meg a legnagyobb érő. Az édesanya tudatni szeretné mindenkivel, hogyha hasonló élethelyzetben vannak, akkor nincsenek egyedül és idővel minden jobbra fordul.