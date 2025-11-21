„Új fejezet” - férjével közös fotón üzent Sydney van den Bosch
Szoknia kell még ezt az új helyzetet a csinos modellnek.
Ahogy arról már beszámoltunk, november elején megszületett Sydney van den Bosch gyermeke. A korábbi Szerencselány kislánya a Lia Elysee nevet kapta.
Sydney van den Bosch most egy friss fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. A képen a párjával közösen látható, a posztjában pedig kifejtette, hogy az életükben új fejezet kezdődött azzal, hogy megszületett a gyermekük, hiszen így anyává és apává váltak.
Új fejezet: Anya és Apa
- olvasható a Szerencselány bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
