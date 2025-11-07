Gólyahír: megszületett Sydney van den Bosch kislánya, gyönyörű nevet kapott a pici
Az egyedi nevet kapott csöpséggel immáron teljessé vált családjuk.
Megszületett Sydney van den Bosch kislánya. Tavasszal meglepetésként érkezett a hír, hogy a Szerencselány, Sydney gyermeket vár. A gyönyörű kismama még A Nagy Duett élő adásában jelentette be az örömhírt. Ezt követően újabb és újabb részletet osztott meg várandóssága kapcsán, szinte semmit nem titkolt el a varázslatos kilenc hónapról, amit férjével együtt átéltek. Épp ezért azt a gólyahírt is örömmel kürtölte világgá követőinek, amelyben elárulta kislánya egyedi, csodaszép nevét is.
Megszületett Sydney van den Bosch kislánya
Nem tudjuk, hogyan tudtunk eddig élni és létezni nélküled Lia Elysee. A szívünk szétrobban a boldogságtól
- írta gólyahírt közlő legújabb Instagram-bejegyzése mellé az újdonsült sztáranyuka, aki néhány órával ezelőtt még így üzent egy másik posztjában:
Kilenc hónapon át készültem arra, hogy egy örök életre beléd szeressek majd
Az első fotó a kiscsaládról IDE kattintva érhető el.
