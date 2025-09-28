Ezeknél a sztároknál kopogtathat még idén a gólya – Sydney van den Bosch a finisben van

Rengeteg sztárbabát köszönhettünk az idei évnek. Azonban fontos megjegyezni, hogy a nyár vége nem azt jelenti, hogy 2025-től is búcsúznunk kell. Sokan a sztárok közül ugyanis még őszre vagy télre várják kisbabájuk érkezését. Például Sydney van den Bosch, akinek hamarosan érkezik az első gyermeke.
A világ minden táján telik az idő és zajlik az élet, így a civileknél és a csillagainknál is van bőven történés. Nemcsak válás, esküvő, lánykérés vagy szakítás, hanem bizony gyermekáldás is. Így bizony a hazai sztároknál és külföldi hírességeknél is kopogtat hamarosan a gólya, őket szedtük most össze egy csokorba. Többek között Sydney van den Bosch is hamarosan anyuka lesz.
A TV2 Szerencsekerék szerencselánya A Nagy Duett adásában jelentette be Pető Brúnóval való kiesésük után, hogy fontosabb feladatra kell most koncentrálnia, hiszen gyermeket hord a szíve alatt. A csöppségről azóta kiderült, hogy kislány. Sydney van den Bosch férje, Kaszás Benjámin oldán talált rá a boldogságra, szerelmüket a babával pecsélték meg.
Most már tényleg minden feltétlen adott ahhoz, hogy világra jöjjön gyermekük.
A többszörös olimpiai bajnok úszónő bejelentése derült égből villámcsapásként érte a követőit és rajongóit, hiszen az Instagram felületén jelentette be, hogy férjével második közös gyermekével várandós. A kedves üzenetek persze nem maradtak el, több itthoni híresség, mint Gelencsér Timi, Rubint Réka és Dukai Regina is gratulált a sportolónak.
Tiniként vált egy ország kedvencévé, most azonban nem csak a hangjára figyelünk. Korábban a hot! magazinban jelentette be, hogy anyai örömök elé néz, és ugyanígy később az esküvőjéről is beszámolt a hetilapnak. Azóta többször posztolt már a közösségi oldalára profi fotókat, amiken a várandósságának fontos pillanatait örökítette meg a közönségének.
Megszámlálhatatlan mennyiségű világsztárral járt már a humorista. Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Ariana Grande, Kate Beckinsale, és a listát még napestig lehetne folytatni. Most azonban úgy tűnik, végre megállapodott és feladta bohém életmódját. Kezdve azzal, hogy lett egy stabil párkapcsolata, eltávolíttatta a tetoválásait, most hamarosan apai örömök elé néz. Év közben jelentették be kedvesével a nagy hírt, a sztárbabát pedig az idei év végére várják. A fotót ide kattintva lehet megtekinteni.
A High School Musical egykori Gabriellája férjével közösen jelentették be 2025 júliusában, hogy második közös gyermeküket várják. Érdekes az időzítés, ugyanis nagyjából egy éve ugyanekkor, 2024 júliusában született meg első babájuk. Olyannyira igyekeznek megóvni a személyiségi jogait a gyerkőcnek, hogy a születése óta semmilyen információt nem osztottak meg róla, ami utalna a nevére vagy a baba nemére.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.