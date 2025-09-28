Ezeknél a sztároknál kopogtathat még idén a gólya – Sydney van den Bosch a finisben van

A világ minden táján telik az idő és zajlik az élet, így a civileknél és a csillagainknál is van bőven történés. Nemcsak válás, esküvő, lánykérés vagy szakítás, hanem bizony gyermekáldás is. Így bizony a hazai sztároknál és külföldi hírességeknél is kopogtat hamarosan a gólya, őket szedtük most össze egy csokorba. Többek között Sydney van den Bosch is hamarosan anyuka lesz.

A hazai sztárok egyike, Sydney van den Bosch is őszre várja a gyermekét (Fotó: TV2)

Sydney van den Bosch terhességét egy műsorban leplezte le

A TV2 Szerencsekerék szerencselánya A Nagy Duett adásában jelentette be Pető Brúnóval való kiesésük után, hogy fontosabb feladatra kell most koncentrálnia, hiszen gyermeket hord a szíve alatt. A csöppségről azóta kiderült, hogy kislány. Sydney van den Bosch férje, Kaszás Benjámin oldán talált rá a boldogságra, szerelmüket a babával pecsélték meg.

Most már tényleg minden feltétlen adott ahhoz, hogy világra jöjjön gyermekük.

Hosszú Katinkának többen is gratuláltak a hazai sztárok közül

A többszörös olimpiai bajnok úszónő bejelentése derült égből villámcsapásként érte a követőit és rajongóit, hiszen az Instagram felületén jelentette be, hogy férjével második közös gyermekével várandós. A kedves üzenetek persze nem maradtak el, több itthoni híresség, mint Gelencsér Timi, Rubint Réka és Dukai Regina is gratulált a sportolónak.

Lola folyamatosan beszámolt a terhesség pillanatairól

Tiniként vált egy ország kedvencévé, most azonban nem csak a hangjára figyelünk. Korábban a hot! magazinban jelentette be, hogy anyai örömök elé néz, és ugyanígy később az esküvőjéről is beszámolt a hetilapnak. Azóta többször posztolt már a közösségi oldalára profi fotókat, amiken a várandósságának fontos pillanatait örökítette meg a közönségének.

Pete Davidson végre révbe ért

Megszámlálhatatlan mennyiségű világsztárral járt már a humorista. Kim Kardashian, Emily Ratajkowski, Ariana Grande, Kate Beckinsale, és a listát még napestig lehetne folytatni. Most azonban úgy tűnik, végre megállapodott és feladta bohém életmódját. Kezdve azzal, hogy lett egy stabil párkapcsolata, eltávolíttatta a tetoválásait, most hamarosan apai örömök elé néz. Év közben jelentették be kedvesével a nagy hírt, a sztárbabát pedig az idei év végére várják. A fotót ide kattintva lehet megtekinteni.