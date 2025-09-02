Építkezéssel küzd, miközben bármelyik nap megszülhet Sydney van den Bosch: így van most a Szerencselány

Az egykori modell és tévés személyiség életében most egyszerre két óriási változás zajlik: a Szerencsekerék sztárja babát vár és közben egy építkezés nehézségeivel is küzd. Sydney van den Boschnál a szülés bármelyik nap megindulhat, miközben az otthonuk körüli munkálatok akadoznak... A rajongók tanácsokkal és bátorítással próbálják segíteni a kismamát!
Sydney van den Bosch neve sokaknak ismerősen csenghet: a gyönyörű szépségkirálynő és televíziós személyiség a a TV2 Szerencsekerék „szerencselányaként” vált országosan ismertté. Az utóbbi hónapokban azonban nem a munkája, hanem a magánélete miatt került a figyelem középpontjába: Sydney babát vár, és ahogy arról korábban beszámoltunk, a szülés napjai immár vészesen közelednek.
A boldog esemény azonban nem jelenti azt, hogy a mindennapjai nyugodtak és gondtalanok lennének. Éppen ellenkezőleg: Sydneyre most rengeteg feladat hárul, hiszen párhuzamosan fut két nagy életesemény, a gyermekvállalás és egy építkezés.
Az egykori szépségkirálynő a közösségi oldalain rendszeresen posztol a rajongóinak. A múlt héten egy újabb Instagram-posztban fordult követőihez: arról írt, hogy bármelyik pillanatban megindulhat a szülés, ezért tanácsokat kért, hogy vajon milyen apróságokat, hasznos tárgyakat érdemes még beszereznie a kórházba indulás előtt. A bejegyzés alatt záporoztak a kommentek: tapasztalt anyukák osztották meg vele a saját listáikat, praktikáikat, mire figyeljen, különösen a szülés utáni napokban.
A hétvégén azonban nem a pihenésről szólt Sydney élete. Instagram-sztoriban panaszkodott arról, hogy építkezésükön várták a szakembereket, ám a munkálatok egyéni okok miatt elmaradtak.
Még a szakemberekre is vártunk a hétvégén, de sajnos »egyéni okok« miatt elmarad a hétvégi munkavégzés
– jegyezte meg kissé elkeseredetten. Nagyon nehéz lehet így összehangolni mindent, hiszen lassan Sydney és férje, Kaszás Benjamin a szülőszoba felé veszik az irányt, de közben szeretnék, ha haladna a ház is. Követői rögtön együttérző üzenetekkel árasztották el, sokan biztatták, hogy próbáljon meg inkább magára és a babára koncentrálni.
Sydney számára ez az időszak tele van kihívással: egyszerre kell felkészülnie a szülésre, egy új élet kezdetére, miközben az építkezés minden nehézségével szembenéz. A kettő együtt kétségkívül embert próbáló feladat, még akkor is, ha ott áll mellette a családja és párja támogatása.
Rajongói közül többen is kiemelték: példaértékű, hogy a sztár nem rejti el a nehézségeit, hanem őszintén megmutatja követőinek, milyen problémákkal küzd egy kismama a szülés előtti utolsó hetekben. Sydney pedig megjegyezte: nem is gondolta volna, hogy ennyi kismama követi őt.
Az biztos, hogy a következő napok Sydney életének legizgalmasabb időszakát hozzák. Hamarosan kezébe foghatja kisbabáját, és ezzel együtt új fejezet nyílik az életében. Az építkezés pedig előbb-utóbb befejeződik, így nemcsak a család bővül, hanem egy új otthon is várja majd őket. Addig azonban marad a türelem és a kitartás, meg persze a rajongók támogatása, akik minden lépését figyelemmel kísérik.
