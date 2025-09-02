Építkezéssel küzd, miközben bármelyik nap megszülhet Sydney van den Bosch: így van most a Szerencselány

Sydney van den Bosch neve sokaknak ismerősen csenghet: a gyönyörű szépségkirálynő és televíziós személyiség a a TV2 Szerencsekerék „szerencselányaként” vált országosan ismertté. Az utóbbi hónapokban azonban nem a munkája, hanem a magánélete miatt került a figyelem középpontjába: Sydney babát vár, és ahogy arról korábban beszámoltunk, a szülés napjai immár vészesen közelednek.

Sydney van den Bosch modell egykori szépségkirálynő nehéz időszakot él át Fotó: TV2

Sydney van den Bosch kismamaként: minden fejfájást okoz számára

A boldog esemény azonban nem jelenti azt, hogy a mindennapjai nyugodtak és gondtalanok lennének. Éppen ellenkezőleg: Sydneyre most rengeteg feladat hárul, hiszen párhuzamosan fut két nagy életesemény, a gyermekvállalás és egy építkezés.

Az egykori szépségkirálynő a közösségi oldalain rendszeresen posztol a rajongóinak. A múlt héten egy újabb Instagram-posztban fordult követőihez: arról írt, hogy bármelyik pillanatban megindulhat a szülés, ezért tanácsokat kért, hogy vajon milyen apróságokat, hasznos tárgyakat érdemes még beszereznie a kórházba indulás előtt. A bejegyzés alatt záporoztak a kommentek: tapasztalt anyukák osztották meg vele a saját listáikat, praktikáikat, mire figyeljen, különösen a szülés utáni napokban.

A hétvégén azonban nem a pihenésről szólt Sydney élete. Instagram-sztoriban panaszkodott arról, hogy építkezésükön várták a szakembereket, ám a munkálatok egyéni okok miatt elmaradtak.

Még a szakemberekre is vártunk a hétvégén, de sajnos »egyéni okok« miatt elmarad a hétvégi munkavégzés

– jegyezte meg kissé elkeseredetten. Nagyon nehéz lehet így összehangolni mindent, hiszen lassan Sydney és férje, Kaszás Benjamin a szülőszoba felé veszik az irányt, de közben szeretnék, ha haladna a ház is. Követői rögtön együttérző üzenetekkel árasztották el, sokan biztatták, hogy próbáljon meg inkább magára és a babára koncentrálni.

Sydney van den Bosch Instagram-oldalán végig lehet követni a babavárás kedves és egyben nehéz pillanatait is Fotó: Instagram

Sydney számára ez az időszak tele van kihívással: egyszerre kell felkészülnie a szülésre, egy új élet kezdetére, miközben az építkezés minden nehézségével szembenéz. A kettő együtt kétségkívül embert próbáló feladat, még akkor is, ha ott áll mellette a családja és párja támogatása.