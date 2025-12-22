RETRO RÁDIÓ

Megható: romantikus képpel jelentkezett a várandós Horváth Csenge

A modell és szerelme boldog szülők lesznek. Horváth Csenge pár napja jelentette be, hogy várandós, azóta pedig sorra érkeznek a pocakos fotók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 11:00
Módosítva: 2025.12.22. 12:02
Horváth Csenge várandós fotó Fésűs Nelly közösségi média

Pár napja érkezett egy váratlan, ámde örömteli fotó a modell, Horváth Csengétől, aki várandós fényképével megdöbbentette az egész országot. 

Horváth Csenge
Horváth Csenge és párja boldogabbak, mint valaha Fotó: MW-archív

Horváth Csenge nem sokára anyuka lesz

Bár sokak fantáziáját izgatta, hogy Horváth Csenge valóban terhes-e, a találgatások kereszttüzében pedig maga a modell is közölte, hogy ha bejelenteni valója lesz, azt meg fogja tenni. Hát valóban pár nappal később meg is osztotta az országgal a hírt, miszerint üzletember párjától gyermeket vár, amit egy közös meghitt fényképpel tudattak.

Fésűs Nelly, Csenge édesanyja is meghatottan válaszolt a hírre nem rég: „Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!”

Boldogságuk természetesen határtalan, azóta a kismama már háttérképet is cserélt, ahol pocakjával látható párja karjai között. A meghitt képről csak úgy sugárzik a szeretet, a mágikus 11 óra 11 perckor készített kép pedig sugallja, hogy mennyire szerencsésnek is érzik most magukat.

Fotó: Instagram

 

