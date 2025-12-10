Itt a pillanat, amire mindenki várt! Horváth Csenge pocakos képet posztolt
Nagyobb a pocak, mint gondoltuk volna. Horváth Csenge boldog, meghitt fotót osztott meg kedvesével.
Sokáig találgatták a közösségi médián, vajon terhes-e vagy sem?! Végül eloszlatta a kedélyeket: pocakos képet osztott meg Horváth Csenge.
Horváth Csenge babát vár
Csenge ugyan nem engedélyezte a hozzászólásokat, azonban már most rengetegen lájkolták a romantikus, meghitt képet.
Fésűs Nelly lánya ragyogó boldogsággal osztotta meg pocakos képét üzletember párjával, Ottóval.
A képen szorosan összebújó párról csak árad a boldogság. Ottó hátulról öleli a szűk ruhát viselő Csengét, akinek láthatóan gyönyörű babapocakja van.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre