Itt a pillanat, amire mindenki várt! Horváth Csenge pocakos képet posztolt

Sokáig találgatták a közösségi médián, vajon terhes-e vagy sem?! Végül eloszlatta a kedélyeket: pocakos képet osztott meg Horváth Csenge.

Horváth Csenge terhes fotót közölt Instagramon

Fotó: mw archív

Horváth Csenge babát vár

Csenge ugyan nem engedélyezte a hozzászólásokat, azonban már most rengetegen lájkolták a romantikus, meghitt képet.

Fésűs Nelly lánya ragyogó boldogsággal osztotta meg pocakos képét üzletember párjával, Ottóval.

A képen szorosan összebújó párról csak árad a boldogság. Ottó hátulról öleli a szűk ruhát viselő Csengét, akinek láthatóan gyönyörű babapocakja van.