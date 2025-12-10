RETRO RÁDIÓ

Itt a pillanat, amire mindenki várt! Horváth Csenge pocakos képet posztolt

Nagyobb a pocak, mint gondoltuk volna. Horváth Csenge boldog, meghitt fotót osztott meg kedvesével.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 21:49
terhes Horváth Csenge Fésűs Nelly lánya

Sokáig találgatták a közösségi médián, vajon terhes-e vagy sem?! Végül eloszlatta a kedélyeket: pocakos képet osztott meg Horváth Csenge.

Horváth Csenge terhes fotót közölt Instagramon
Fotó: mw archív

Horváth Csenge babát vár

Csenge ugyan nem engedélyezte a hozzászólásokat, azonban már most rengetegen lájkolták a romantikus, meghitt képet.

Fésűs Nelly lánya ragyogó boldogsággal osztotta meg pocakos képét üzletember párjával, Ottóval.

A képen szorosan összebújó párról csak árad a boldogság. Ottó hátulról öleli a szűk ruhát viselő Csengét, akinek láthatóan gyönyörű babapocakja van.

 

