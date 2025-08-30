Kiderült az igazság: Apukája évekig ellenezte Szandi és férje kapcsolatát

Kevés olyan hazai sztár van, akinek szakmai és magánéletébe egyaránt gyermekkorától bepillantást nyerhetett a közvélemény. Szandi az elmúlt évtizedekben sokszor nyitott könyvként engedett betekintést az életébe, most azonban minden eddiginél őszintébben mesélt arról, hogy miként szeretett bele 16 éves korában egy nála jóval idősebb férfiba, s hogyan fogadta el évek múltán végül édesapja a máig kitartó, hű szerelmet.

Szandi és Bogdán Csaba több, mint három évtizede alkotnak boldog párt (Fotó: Mediaworks archívum)

Szandi egy pillanatig sem kételkedett

Szandi és férje, Bogdán Csaba a Szülőszoba podcast vendégeként meséltek a megismerkedésükről és a korkülönbségükből adódó kezdeti feszültségekről. Az énekesnő nem titkolta: fiatalon, mindössze 16 évesen szeretett bele a nála 16 évvel idősebb férfiba, aki akkor 32 éves volt. Bár a vonzalom gyorsan kialakult, a kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen – főleg Szandi édesapja ellenezte hevesen a kapcsolatot.

Szandi férje sokáig bátortalanul közeledett, miközben az ifjú énekes már alig várta, hogy történjen valami kettejük között.

Hamar forrt köztünk a levegő

– mesélte Szandi. Eleinte még úgy tűnt, az ifjú popsztár apja is kedveli Csabát, ám amikor világossá vált, hogy nem csupán munkakapcsolatról van szó, évekig tartó ellenállás kezdődött. Az apa úgy hitte, csak futó kalandról van szó, és hosszú ideig nem tudta elfogadni, hogy lánya a férfi oldalán képzeli el a jövőjét.

Végül az esküvőjükön tört meg a jég. Szandi édesapja ekkor már belátta, hogy tévedett, és örült, hogy Szandiák kitartottak egymás mellett. Szandi édesapja áldását adta az ifjú párra, ám az új alapokra helyezett családi békét sajnos nem tudták közösen sokáig élvezni, mert az esküvő után egy hónappal Szandi édesapja elhunyt.

Rendszerint együtt jelennek meg a nyilvánosság előtt (Fotó: Mediaworks archívum)

Szandi egyik szülése sem volt zökkenőmentes

A házasságkötést követően hamar bővült a család. Az első gyermek, Szandi lánya, Blanka már kilenc hónappal az esküvő után világra jött, ám a születése nem volt zökkenőmentes. Szandi császármetszéssel, idő előtt hozta világra kislányát, mert a terhesség utolsó heteiben komoly komplikációk merültek fel. Szandi férje csak egy üvegen keresztül láthatta a műtétet, de szerencsére a baba erősnek bizonyult.