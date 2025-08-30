Kiderült az igazság: Apukája évekig ellenezte Szandi és férje kapcsolatát

Szokatlan őszinteséggel mesélt múltjáról és családjáról a népszerű énekesnő. Szandi elárulta, hogyan alakult ki a szerelem közte és jóval idősebb férje között, valamint miként harcolt édesapja eredménytelenül a románc, majd a házasság ellen.
Kevés olyan hazai sztár van, akinek szakmai és magánéletébe egyaránt gyermekkorától bepillantást nyerhetett a közvélemény. Szandi az elmúlt évtizedekben sokszor nyitott könyvként engedett betekintést az életébe, most azonban minden eddiginél őszintébben mesélt arról, hogy miként szeretett bele 16 éves korában egy nála jóval idősebb férfiba, s hogyan fogadta el évek múltán végül édesapja a máig kitartó, hű szerelmet.
Szandi és férje, Bogdán Csaba a Szülőszoba podcast vendégeként meséltek a megismerkedésükről és a korkülönbségükből adódó kezdeti feszültségekről. Az énekesnő nem titkolta: fiatalon, mindössze 16 évesen szeretett bele a nála 16 évvel idősebb férfiba, aki akkor 32 éves volt. Bár a vonzalom gyorsan kialakult, a kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen – főleg Szandi édesapja ellenezte hevesen a kapcsolatot.
Szandi férje sokáig bátortalanul közeledett, miközben az ifjú énekes már alig várta, hogy történjen valami kettejük között.
Hamar forrt köztünk a levegő
– mesélte Szandi. Eleinte még úgy tűnt, az ifjú popsztár apja is kedveli Csabát, ám amikor világossá vált, hogy nem csupán munkakapcsolatról van szó, évekig tartó ellenállás kezdődött. Az apa úgy hitte, csak futó kalandról van szó, és hosszú ideig nem tudta elfogadni, hogy lánya a férfi oldalán képzeli el a jövőjét.
Végül az esküvőjükön tört meg a jég. Szandi édesapja ekkor már belátta, hogy tévedett, és örült, hogy Szandiák kitartottak egymás mellett. Szandi édesapja áldását adta az ifjú párra, ám az új alapokra helyezett családi békét sajnos nem tudták közösen sokáig élvezni, mert az esküvő után egy hónappal Szandi édesapja elhunyt.
A házasságkötést követően hamar bővült a család. Az első gyermek, Szandi lánya, Blanka már kilenc hónappal az esküvő után világra jött, ám a születése nem volt zökkenőmentes. Szandi császármetszéssel, idő előtt hozta világra kislányát, mert a terhesség utolsó heteiben komoly komplikációk merültek fel. Szandi férje csak egy üvegen keresztül láthatta a műtétet, de szerencsére a baba erősnek bizonyult.
Később is bőven akadtak kihívások: Szandi gyerekei közül mindegyik születésénél voltak problémák. Második gyermekénél veszélyeztetett terhességet diagnosztizáltak, a legkisebbnél pedig az AFP-értékek alapján felmerült a gyanú, hogy Down-szindrómával jön világra. Két hetet kellett várniuk a biztos eredményre, ami rendkívül megterhelő időszak volt a család számára.
A nehézségek ellenére azonban a házaspár kapcsolata erősebb lett, mint valaha és Szandi gyerekei – Blanka, Domonkos és Csaba – ma már felnőttként állják meg helyüket a világban.
A magánéleti részletek mellett Szandi énekes karrierjéről is mesélt, és felidézte a kezdeti emlékeit. Szandi fiatalon, mindössze 13 évesen berobbant a zenei életbe, és azóta is sokan dúdolják a legismertebb Szandi dalok refrénjeit. A magánéletben pedig férje szerint egy igazán vehemens, viharos, néha szélsőséges, de szerető anya, aki kotlós módjára óvja gyermekeit.
Az énekesnő őszinte vallomása ismét bizonyította, hogy a nagy korkülönbség, a nehézségek és a családi ellenállás ellenére is képesek voltak egy szeretetteljes, stabil életet felépíteni.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.