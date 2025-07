A 49 éves Szandi falatnyi bikiniben pózolt – felrobbant az internet

Legújabb videóklipjébe engedett bepillantást az énekes Szandi, legutóbbi közösségi médiában megosztott fényképével.

Szandi új videóklipjét forgatta Fotó: Máthé Zoltán

Még forgatás közben is kiélvezi a nyarat Szandi, ezt bizonyítja Instagrammon közzétett fényképe is, ahol derékig a vízben áll vizet fröcskölve. Így jelentette be az énekesnő, hogy új dal van készülőben, amihez a videóklipet két teljes napon át forgatták.

Két napon át forgattuk az új video klipemet a legújabb dalomra

- írta sorait fotója mellé.

Hála a jó Istennek csodálatos időnk volt! Már alig várom, hogy láthassátok!

- fűzte hozzá, így az aggódó rajongóknak nem kell attól félniük, hogy rossz időben ereszkedett vízbe az énekesnő.

Szandi bejegyzéséhez a rajongói felől csak úgy záporoztak a szívecskék.