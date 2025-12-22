Ábel Anita: Kicsit összemossuk a magyar és az olasz szokásokat

Egyre nagyobb a nyüzsgés, ahogy közelednek az ünnepek: sokan kapkodva vásárolnak, aztán az utolsó pillanatban döbbennek rá, hogy valami fontos lemaradt a listáról. Ábel Anita azonban évről évre megpróbálja elkerülni ezt a káoszt, és tudatosan, nyugodt hangulatban készül a karácsonyra.

Ábel Anita szó szerint imádja a kaácsonyt Fotó: Tumbász Hédi/Hot! magazin

„A november-decemberi időszak nekünk, színészeknek egy nagyon húzós periódus, hiszen ez a szezonunk: rengeteg fellépésen, előadáson és rendezvényen kell részt vennem. Emiatt nekem egy picit előre kell készülnöm, vagy legalább gondolkodnom, hogy ne az utolsó pillanatban csapjon le az őrület; a karácsonyt próbálom úgy intézni, hogy relax legyen, ne pedig az, hogy kinyitom a hűtőt, és rájövök, hogy tejfölt is elfelejtettem venni, és mehetek vissza a boltba!” – kezdte a Hot! magazinnak Anita.

Az év végén sok munkája van, de igyekszik néhány napot pihenni Fotó: Archív/Hot! magazin

Ábel Anita lánya társaságában énekel karácsonyi dalokat

Már több éve a Vörösmarty Classic Xmas vásár nagykövete, ezért nem meglepő, hogy az édesanya szívéhez különösen közel áll a karácsony. A fények, az illatok és a vásár hangulata máris meghozza az ünnepi kedvét.

„Imádom a karácsonyt: szeretem a zenéket, a fényeket, és néha teljesen elkap a hév, és a kocsiban bekapcsolom a karácsonyi dalokat, és teli torokból a lányommal együtt éneklünk” – mesélte.

„Pont ezért kell kijönni a vásárba is, mert ha nincs fehér karácsonyunk, akkor ezek a vásárok hozzák vissza az ünnep igazi hangulatát. Mindig azt mondom, hogy ilyenkor le kell csendesedni: nincs már semmi nagy rohanás, nem kell pörögni, és nem kell megőrülni egy-egy vacsorakészítés miatt sem. Engedjük meg magunknak, hogy egyszerűen belehelyezkedjünk ebbe az egész ünnepi varázsba.”

A párjával évek óta boldog párkapcsolatban vannak Fotó: Lino Tamai/Hot! magazin

Ábel Anita párja Roberto családjához januárban mennek

A színésznő számára idén de­cem­ber 23. és 26. között jön el az igazi megnyugvás; ezek lesznek azok a napok, amikor végre teljesen átadhatja magát az ünnepi hangulatnak és a pihenésnek. A karácsonyi készülődés azonban náluk már jóval korábban elkezdődött: a fát még a hónap elején felállították.

„A párom, Roberto ugye olasz, és Olaszországban az a hagyomány, hogy december 8-án állítanak fát, ezért azt találtuk ki, hogy 6-án, Mikulás napján díszítjük fel, így kicsit összemossuk a magyar és az olasz szokásokat.”