Ábel Anita őszinte vallomása a 90-es évekről és a Szomszédok stigmájáról

A 90-es évek a magyar televíziózás és a társadalmi változások szempontjából is korszakhatárt jelentett. Ábel Anita most saját élményein keresztül enged bepillantást abba, milyen volt fiatalon eligazodni ebben a gyorsan változó világban.

Ábel Anita évek óta kerüli a Szomszédok „témát”, ezúttal kivételt tett Fotó: Karnok Csaba

Ábel Anita: „Olyan hülye voltam, mint a s*gg”

A magyar televíziózás történetében kevés olyan sorozat létezik, amely akkora hatással volt a nézőkre, mint a Szomszédok. A széria generációkat ültetett a képernyők elé, és a szereplők hosszú évekre összeforrtak karaktereikkel. Ez alól Ábel Anita sem kivétel: a Szomszédok Julcsi karaktere máig sokaknak az első gondolat róla. Pedig a színésznő már többször hangsúlyozta, hogy ritkán szeret a sorozatról mesélni, mert sokáig stigmát jelentett számára, és nehéz volt levetkőzni az azonosítást.

Most azonban az Egy ritmusban Ábel Anitával című podcast egyik epizódjában ő maga hozta szóba a sorozatot, miközben a 90-es évek világáról beszélgetett vendégeivel. A visszaemlékezés során felidézte, milyen volt Ábel Anita fiatalon, amikor a rendszerváltás utáni Magyarország nyitott a nyugat felé, és a televíziózásban is megjelentek a kereskedelmi csatornák.

A kilencvenes években azt gondoltam, golyóálló vagyok. Annyira fiatal voltam és tele energiával, de közben fogalmunk sem volt arról, mit csinálunk. Olyan hülye voltam, mint a s*gg!

– mondta. Hozzátette, hogy a Szomszédok is hatalmas újdonság volt, de senki nem tudta, mekkora jelentősége lesz, és hogyan kellene a karriert tudatosan építeni.

Mindig is egy cél vezérelte, hogy minőségi televíziós műsorokat készítsen Fotó: Mediaworks-archívum

Erre már nem volt forgatókönyv

Ábel Anita Szomszédok-beli szereplése után szembesült igazán a változásokkal: miközben a kereskedelmi tévékben a fiatal lányok már tudatosan menedzselték magukat, ő bizonytalanul kereste a saját útját. 1999-ben, a sorozat lezárultával a közszolgálati televízióból a kereskedelmi világba került, reggeli műsorokhoz, de sokáig nem találta a saját hangját.

Őszintén beszélt arról is, hogy sem a szülők, sem a környezet nem tudott kapaszkodót adni, hiszen mindenki számára új volt ez a nyugati mintákat követő világ. Ezért az ébredés később jött el számára, de ma már fontosnak tartja, hogy a lányának példát mutasson, és átadja azokat a tapasztalatokat, amelyeket ő maga csak nehezen sajátított el.