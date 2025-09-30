Hűha ez nem takar sokat: Egy szál köntösben sétál Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch két új fotóval tarolta le az Instagramot: a csinos modell és tévés személyiség legutóbbi posztjában elegáns köntösben sétál Budapest utcáin, miközben követőitől szeretetteljes és támogató üzeneteket kap. A fotók alatt egy különösen hosszú és megható komment is megjelent, amely tökéletesen példázza, milyen erős közösség alakult ki a kismama körül.

Sydney van den Bosch továbbra is káprázatos.

Fotó: Kliszek Antal

Kedves Sydney! Nem akkora baj ez! Gyönyörű kismama vagy így is. Hamarosan nem is ez lesz a legfontosabb. Mi is Veled együtt várjuk azt a napot mikor csak egy ’köntösben’ tartod a kezedben életed értelmét a kislányodat. A visszaszámlálás elkezdődött! Boldogan várjuk mikor bejelented, hogy bővült végre a család. Szívből drukkolunk Neked, hogy minden rendben alakuljon. Addig is vigyázz magatokra. Puszi nagy szeretettel!

– írta egy rajongó.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Sydney van den Bosch számára a közösségi média nem csupán a tökéletesre szerkesztett fotókról szól, hanem az őszinteségről és a valódi érzések megmutatásáról is.

Meghúztam a saját határaimat

– vallotta be egy interjúban, hangsúlyozva, hogy a hitelességet tartja a legfontosabb értéknek, különösen a kismamaság időszakában.

Mostani posztjában is jól látszik, hogy Sydney önazonos marad: miközben a köntösben készült képekkel játszik el az utcán, követői számára továbbra is igazi példakép, aki nem fél felvállalni a babavárás minden pillanatát – legyen az könnyű vagy nehéz.

Sydney posztját IDE kattintva nézheted meg.