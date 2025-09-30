"Meghúztam a saját határaimat" - Sydney van den Bosch őszintén vallott a szereplésről

A TV2 sztárja nemcsak a televízióból, hanem az Instagramról is ismerős lehet a közönségnek. Sydney van den Bosch a kismamaság időszakában is bátran vállalta érzéseit és tapasztalatait, miközben a közösségi média sokszor hamis világában a hitelességet és az őszinteséget tartja a legfontosabb értéknek.
A kismamaság hónapjaiban Sydney van den Bosch rendszeresen megosztotta követőivel tapasztalatait és érzéseit, ezzel sok kismama számára hiteles kapaszkodót nyújtva. Ennek kapcsán a Metropol készített vele interjút, amelyben arról is beszélt, hogyan viszonyul a közösségi médiához anyaként, és milyen felelősséget érez a tartalommegosztásban.
Sydney számára mindig is fontos volt az őszinte kommunikáció.
Nem csupán az anyaságról, általánosságban is igyekszem mindig őszintén kommunikálni. Természetesen meghúztam a saját határaimat, van egy privát szféra, ahová nem engedem be a nyilvánosságot, de a közösségi média sokszor hamis világában igyekszem valódi maradni
– meséli a gyönyörű modell a Metropolnak.
A közösségi médiát gyakran éri kritika a tökéletesre szerkesztett, idealizált tartalmak miatt. Ráadásul a túl sok kontent gyakran ellentétes információkat tartalmaz, így kismamaként elsősorban nem ezekre a platformokra alapozza a döntéseit.
„Könnyű elveszni a nagy információáradatban, így elsősorban nem ezekre a fórumokra vagy profilokra hagyatkoznék. Sokkal inkább az ösztöneimre hallgatok, és ha tanácsra van szükségem, akkor a szeretteimhez fordulok.”
A nyilvános szereplés mindig magában rejti a kritikát, ám Sydney hálás, hogy támogató közösség alakult ki körülötte.
Nagyon pozitív és összetartó közösségem van az online térben, gyakran kapok kedves és építő üzeneteket, amelyekért mindig hálás vagyok.
Sydney szerint különösen fontos, hogy a közösségi médiában jelenlévő édesanyák felelősségteljesen osszák meg tapasztalataikat. Nemcsak azért, mert más kismamák sokszor támaszkodnak ezekre a tartalmakra, hanem mert a hitelesség segíthet enyhíteni a nyomást és az irreális elvárásokat.
„Azt tanácsolnám minden kismamának, hogy ne másokhoz hasonlítsák magukat az online térben. Éljék meg a várandósság minden pillanatát, és inkább önmagukra, az ösztöneikre hallgassanak. Jelöljenek ki maguk körül 1-2 olyan embert, akinek a véleménye számít, és ne a közösségi média visszajelzéseiből ítéljék meg önmagukat.”
Sydney van den Bosch számára a közösségi média nem csupán önkifejezési felület, hanem lehetőség is arra, hogy valódi üzeneteket közvetítsen. Kismamaként is azon dolgozik, hogy a nyilvánosság előtt is megőrizze hitelességét, miközben példát mutat arra, hogyan lehet a digitális világban is őszintének és önazonosnak maradni.
