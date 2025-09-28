,,Bármikor megérkezhet. Kicsordul a szívünk..." - Sydney van den Bosch hihetetlen képet tett közzé

Meghitt fotókon a család. Sydney van den Bosch szerint szinte perce pontosan ugyanakkor készültek a képek.
Sydney van den Bosch férjével, Kaszás Benjáminnal már tűkön ülve várják kislányuk érkezését. A meghitt várakozás közben pedig újraalkottak egy régi szép emléket.
Egy hétköznapinak tűnő kép amit újra alkottunk, de számunkra nagyon sokat jelent. Szinte percre pontosan ugyanakkor készült ez a 2 kép csupán 1 év eltéréssel. Az első ma reggel, hárman a kis pocaklakónkkal készült, aki bármikor megérkezhet. A második pedig tavaly az esküvőnk előtt épp 1 nappal. Kicsordul a szívünk…
– írja megható Instagram bejegyzésében.
A fényképeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
