Hoppá: Miley Cyrus titkos esküvőt tervez vőlegényével

Néhány hete tudni már, hogy eljegyezték a világhírű énekesnőt, Miley Cyrust. Az Avatar: Tűz és hamu premierje előtt tette fel a nagy kérdést kedvese, Maxx Morando, majd a film vetítése után hivatalosan is bejelentették, hogy eljegyezték egymást. Azonban érdekes esküvői hírek kaptak szárnyra.

Miley Cyrus és Maxx Morando összeházasodnak Fotó: AFP

Miley Cyrus és vőlegénye elszöknek a világ elől?

Még élénken él Miley fejében legutóbbi esküvője, mely az évek során megannyi fájdalmat okozott neki. Hosszú időbe telt, mire feldolgozta a Liam Hemsworth-el való válását – írja a Life.hu. Sok-sok sebéről nyíltan beszélt, ezért is döntötte el, szeretné, ha ez az esküvője kimondottan róla és a párjáról szólna.

Információk szerint Miley Cyrus és Maxx Morando azt tervezik, hogy egy titkos helyszínre szöknek, ahol kettesben és meghitten összekötik az életüket.

„Miley nem rajong egy újabb hagyományos esküvő ötletéért. Nagyon visszafogott stílusban akar ünnepelni, és reméli, hogy különleges módon kelhetnek egybe. Beszéltem velük erről és azt mondták, hogy legszívesebben elszöknének, és kettesben házasodnának össze. De nem sietnek egyelőre a tervezéssel, egymásra és a szerelmükre koncentrálnak. Az énekesnő imádja, hogy a jelenlegi kapcsolata sokkal privátabb, mint a korábbiak. A titkos esküvő gondolata azonban nagyon is foglalkoztatja őt” – vallotta az énekesnő egyik barátja.