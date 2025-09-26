Végre megnyílik Liam Hemsworth a Vaják főszerepéről

A Supermant és Sherlock Holmest megszemélyesítő Henry Cavill gyorsan elnyerte a rajongók szívét a 2019-ben megjelent Vaják című sorozatban is. A sorozat egy misztikus világban játszódik. Az eredeti Vaják Andrzej Sapkowski lengyel író elbeszéléseit és regényeit tartalmazza, melyekből később népszerű videójáték készült.

A Vaják színésze, Henry Cavill több hősszerepben is megjelent – Fotó: Collection Christophel via AFP

A Netflix-sorozat első három évadában Henry Cavill alakította a főszereplőt. A színész 2022-ben jelentette be, hogy lemond a szerepéről, és új színész fogja alakítani a híres vajákot.

A sorozat egyik készítője, Lauren Hissrich elmondása szerint régóta fennállt a diskurzus a készítők és Henry Cavill között, amelyben a fő téma a színész távozása volt.

Tervei voltak, hogy elköteleződik más szerepek iránt is. Mi nem akarunk senkit sem visszatartani, vagy kényszeríteni színészeket olyanra, amit nem akarnak csinálni.

A színész és a műsor készítői professzionálisan kezelték a távozást. Arra azonban nem számítottak, hogy a rajongók hevesen fognak reagálni a színészváltásra. A népszerű szereplőt a következő évadban Liam Hemsworth alakítja, de a váltás azonban nem esett jól a sorozat rajongóinak.

Az erős reakció kihatott Liam Hemsworth munkájára. A színész elmondta, a forgatás elején is izgult, de az idegességét súlyosbította a közönség reakciója. A színésznek figyelmen kívül kellett hagynia a közösségi médiát, hogy jobban tudjon koncentrálni a szerepére.

Nagy lett a zaj a sorozattal kapcsolatban, próbáltam nem figyelni rá, amikor elkezdett zavaróvá válni.

Liam Hemsworth meglepődött, amikor felkeresték a készítők, de örömmel fogadta el a felajánlott szerepet. A színész elmondása szerint nagy rajongója a sorozatnak és Henry Cavillnek, nagyon tetszett neki a műsor előző három évada – írja a People.