Végre megnyílik Liam Hemsworth a Vaják főszerepéről

A rajongók nem örülnek kedvenc sorozatuk új szereposztásának.
A Supermant és Sherlock Holmest megszemélyesítő Henry Cavill gyorsan elnyerte a rajongók szívét a 2019-ben megjelent Vaják című sorozatban is. A sorozat egy misztikus világban játszódik. Az eredeti Vaják Andrzej Sapkowski lengyel író elbeszéléseit és regényeit tartalmazza, melyekből később népszerű videójáték készült.
A Netflix-sorozat első három évadában Henry Cavill alakította a főszereplőt. A színész 2022-ben jelentette be, hogy lemond a szerepéről, és új színész fogja alakítani a híres vajákot.
A sorozat egyik készítője, Lauren Hissrich elmondása szerint régóta fennállt a diskurzus a készítők és Henry Cavill között, amelyben a fő téma a színész távozása volt.
Tervei voltak, hogy elköteleződik más szerepek iránt is. Mi nem akarunk senkit sem visszatartani, vagy kényszeríteni színészeket olyanra, amit nem akarnak csinálni.
A színész és a műsor készítői professzionálisan kezelték a távozást. Arra azonban nem számítottak, hogy a rajongók hevesen fognak reagálni a színészváltásra. A népszerű szereplőt a következő évadban Liam Hemsworth alakítja, de a váltás azonban nem esett jól a sorozat rajongóinak.
Az erős reakció kihatott Liam Hemsworth munkájára. A színész elmondta, a forgatás elején is izgult, de az idegességét súlyosbította a közönség reakciója. A színésznek figyelmen kívül kellett hagynia a közösségi médiát, hogy jobban tudjon koncentrálni a szerepére.
Nagy lett a zaj a sorozattal kapcsolatban, próbáltam nem figyelni rá, amikor elkezdett zavaróvá válni.
Liam Hemsworth meglepődött, amikor felkeresték a készítők, de örömmel fogadta el a felajánlott szerepet. A színész elmondása szerint nagy rajongója a sorozatnak és Henry Cavillnek, nagyon tetszett neki a műsor előző három évada – írja a People.
