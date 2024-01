„Tükörbe nézni is képtelen voltam” – A Vaják című világsikerben is szerepelt a törpenövésű Pál

Az élet számos területén kipróbáltam magam: több szakmám is lett, sőt, még Kínába is eljutottam, hiszen rendkívül vonzott a keleti kultúra, emellett pedig meg akartam mutatni magamnak, hogy egy ilyen nagy utazást is képes vagyok teljesen egyedül lebonyolítani. Hazatérve elvégeztem egy idegenvezetői tanfolyamot, később katolikus teológiát tanultam, jelenleg pedig egy iskolában dolgozom ügyintézőként, valamint magánénekesként és statisztaként tevékenykedem. Óriási megtiszteltetés volt, hogy legutóbb a Vaják című amerikai sorozatban szerepelhettem.