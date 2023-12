"Sok buta gyerek van, akik másokat bántanak" - szívszorító szavak az öngyilkos Pistike díjának első nyertesétől

Egy ország gyászolta azt a mindössze 16 éves Pistit, aki november 6-án egy Sümegen áthaladó vonat elé vetette magát. A fiatal fiú azért választotta az öngyilkosságot, mert néhány kortársa a külseje miatt folyamatosan zaklatta, piszkálta, bántotta őt. A tinédzsert november végén temették el és emlékét fenntartva, illetve az iskolai zaklatásokra a figyelmet ráirányítva létrehozták a róla elnevezett emlékdíjat, melyet már idén át is adtak. Ezt elsőként Panzenberger Damián érdemelte ki, akivel Metropol beszélgetett.

Panzengerger Damián kapta az első Pistike emlékdíjat. Fotó: Flóderer Károly / Kutnyánszki Tünde

Nagyon örültem, hogy én kaptam meg Karcsitól a díjat, mert ő a példaképem.

– mesélte el Damián, aki Flóderer Károlytól vehette át a vándorserleget. Flóderer Károly többeknek onnan lehet ismerős, hogy egyetlen év alatt 90 kilótól szabadult meg. Ezután nemcsak jó példát mutatott, de segítséget is nyújtott a túlsúlyos, életmódot váltani akaró fiataloknak.

Damián korábban egy közös videóban is szerepelt Károllyal, melyben a Pistikével történtekről és a túlsúlyos fiatalok helyzetéről is beszélgettek. Damián őszintén, tabuk nélkül osztotta meg a világgal, hogy bizony kövérsége miatt ő is állandó céltáblája a rosszindulatú megjegyzéseknek, az iskolai zaklatásnak, de arról is beszélt, hogy ez ellen lehet és kell is tenni. Emellett azt is elárulta, hogy ő maga hogyan védekezik a gonoszkodókkal szemben.

Amikor Pistike haláláról beszélgettünk Karesszal, elmondtam neki, hogy engem is szoktak bántani az iskolában. Röfinek, Godzillának csúfolnak, de én nem foglalkozom velük. Két fülem van, az egyiken be a másikon ki.

Damián egyébként a nagyszüleinél volt, amikor értesült a tragédiáról. Személyesen nem ismerte Pistikét, de nagyon át tudja érezni a vele történteket.

Sok buta gyerek van, akik másokat bántanak, de ilyenkor szólni kell valakinek, hogy segítsen. Anyukám és a nagyszüleim mindig azt mondják, hogy nem szabad foglalkozni a rossz emberekkel. Ha bárki bánt szóljak nekik vagy a tanároknak. A barátaim soha nem bántanak, csak az iskolában más osztályokból szoktak csúfolódni a gyerekek, de én nem foglalkozom velük.

– árulta el Damián, akit a Pistikével történtek másnapján hívott fel Károly, hogy az édesanyjával menjenek el hozzá és csinálják meg azt a videót. Damián arról is beszélt, hogy szerinte milyen gyerek lehetne méltó a díjra a 2024-es évben.

A vándorserleget egy olyan gyereknek szeretném majd továbbadni, aki bátor és segíti a többi duci gyereket.

Flóderer Károly 2024. júliusi táborában Damián is ott lesz, aki minden évben ezt várja a legjobban.

Nagyon jól éreztem magam a többiekkel, ott mindenki duci volt és bátran lemertem vetkőzni, még medencéztünk is és nem csúfoltak, hogy nagy a hasam. Nagyon finom kajákat ettünk, ami nem hizlal, játszottunk, táncoltunk és énekeltünk. Sok barátom lett, akikkel azóta is beszélgetünk.

– fejtette ki a díjnyertes Damiántól.