„Engem is rengeteget bántottak” – Barátságos Pókember is kiáll a vonat elé ugrott Pistikéért

Ahogy már megszokhattuk, Barátságos Pókember neve nemcsak a szórakoztató eseményeken bukkan fel, de jótékonysági és önkéntes akciókat is gyakran szervez. Most, a sümegi tragédia hatására úgy döntött, hogy iskolákat fog látogatni, hogy az iskolai zaklatásról beszéljen a gyerekekkel. A felvidéki Komáromban élő fiatalember a saját bőrén tapasztalta meg az iskolai bántalmazás és zaklatás fogalmát, így most úgy döntött, muszáj erről beszélnie a környék iskolásaival, hogy ne ismétlődhessen meg a sümegi tragédia, ahol egy Pistike nevű fiút túlsúlya miatt addig zaklattak iskolatársai, míg öngyilkos nem lett.

Pókembert is sokan bántották iskolás korában, mert szegény családból származott – Fotó: Pókember KN

„Ha már csak egy fiatal is megfogadja, amit mondok, akkor nyertünk”

Barátságos Pókember a TikTok-oldalán tett közzé egy videót, amiben épp annak az iskolának az igazgatójával egyeztet a látogatásról, ahová ő is járt, és ahol őt is zaklatták, bántották társai. Ahogy ő mondja, egyfajta motivációs órát szeretne tartani az iskolákban, ahol elbeszélget a gyerekekkel az iskolai bántalmazásról és arról, hogyan fordítsák energiáikat inkább a sportba és találjanak más fókuszt, mint egymás piszkálása.

Nem vagyok híve semmiféle bántalmazásnak. Rengeteget bántottak engem is, például azért, mert szegényebb családból vagyok. Fizikailag soha nem bántottak, inkább szavakkal, csúfoltak több dolog végett is. De kilencedikes koromra sikerült kivívnom a tiszteletet magamnak a sportnak köszönhetően

– mesélte a Metropolnak Barátságos Pókember, aki tervei szerint a december 4-ei héten már el is kezdi az iskolalátogatásokat, természetesen pókember ruhában.

„Időmből kifolyólag próbálok minél több helyet meglátogatni. Egyelőre a környékbeli sulikat szeretném. A beszélgetés lényege a gyerekekkel a tapasztalatátadás és a motiváció. Tudom, hogy ha motiváltak vagyunk és komoly fókuszban vagyunk, nagy dolgokat el tudunk érni” – részletezte Pókember, aki civil foglalkozásából adódóan is szokott iskolákat látogatni, hogy meséljen a munkájáról. Hogy mi ez a valódi foglalkozás, az még azonban egyelőre titok, ahogyan az is, hogy valójában ki ő és hogy néz ki.

Én úgy vagyok ezzel, hogy ha már beszéltem velük, és minden fontos dolgot elmondtam, amik nekem sokat segítettek, akkor én már elmondhatom, hogy mindent megtettem. És ha már csak egy fiatal is megfogad valamit abból, amit mondok neki, akkor már nyertünk

– zárta gondolatait Pókember, aki úgy véli, hogy sok gyermek a zaklatástól magába fordul és otthon nem meri elmondani, az ő látogatásával azonban tanácsokat és segítséget kaphatnának. Pókember úgy gondolja, hogy bár Pistikét már nem tudja visszahozni ez a cselekedet, jobb később, mint soha. Az első lépést pedig ő megtette, hogy megállítsuk az iskolai zaklatást.