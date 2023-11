Sokkot kaptak a szülők, azonosítani sem tudták a halálba szekált 16 éves fiukat

Összeszorul a szív és az ököl: értelmetlen haláleset történt, az áldozat egy mindössze 16 éves sümegi fiú. Szokás szerint hazafelé sétált Tapolcán az a fiatal fiú, akit túlsúlya miatt csúfoltak társai. Bántalmazták is őt, amit videóra is vettek. A felvételen jól hallható, hogy miután a bántalmazók kirúgták a lábát, és elesett, még hangosan ki is nevetik. A sümegi tinédzsernek elege lett, nem bírta tovább. Egyik barátját még felhívta telefonon, elbúcsúzott, majd vonat elé ugrott. A telefonhívást követően a tini ismerőse egyből hívta a fiú édesapját, de már nem volt mit tenni. A 16 éves fiú öngyilkos lett.

Nem bírta tovább a bántalmazásokat Fotó: shutterstock

A helyiek egyetértenek abban, hogy a fiú végső elkeseredésében tehette ezt, mivel túlsúlya miatt folyton szekálták. Szülei sokkot kaptak a tragédia hallatán, arra sem voltak képesek, hogy azonosítsák a holttestet. Egyik barátjukat kérték meg rá – tudta meg a Tények.

A tini halálát követően az egyik osztálytársa a következőt posztolta a Facebookra:

Szeretném leszögezni az egész osztály nevében, hogy mi sosem bántottuk őt. Sem tanáraink, sem az osztálytársaink.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálja az esetet.