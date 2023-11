„A legrosszabb a tehetetlenség” – vásárolni indult a szolnoki nagymama, de a boltba soha nem ért oda

A nagymamám eltűnése utáni éjjel végig őt kerestük és azóta is a rendőrség segítségével. Minden olyan helyen szétnéztünk, ami ismerős lehet a számára vagy kötődik hozzá, így jártunk a háznál is, ahol felnőtt. Mivel nyugdíjasként egy igazolvánnyal is tud utazni, így még a buszsofőrök sem szólhattak neki, hogy rossz irányba indul, mostanra szinte bárhol lehet, hatalmas a terület, ami szóba jöhet