RETRO RÁDIÓ

Ez okozhatta a busztüzeket Budapesten

Az utóbbi napokban több busz is kigyulladt Budapest V. és XII. kerületében. A buszok szinte a felismerhetetlenségig kiégtek. Most megtudtuk miért történhetett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 20:38
Módosítva: 2025.08.15. 20:40
tűzeset budapesti BKV BKK

Szerda délelőtt Budapesten, az V. kerületi József Attila – Nádor utca kereszteződésében egy 16-os jelzésű busz gyulladt ki, amin több ember is utazott. A tűz átterjedt arra az épületre is, ami mellett a busz megállt, valamint egy jelző lámpára is. A tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a hatalmas lángokat, és szerencsére nem sérült meg senki. A füstöt még jóval távolabbról is látni lehetett. Azonban itt még nem volt vége a busztüzeknek. 

A szerdai eset után másnap, csütörtökön délelőtt megint kigyulladt a BKV egyik busza, ezúttal a XII. kerületben, a Németvölgyi úton. A buszon öten utaztak, nekik sikerült még időben leszállniuk a buszról. 

Olvasói fotó

Nem sokkal később újabb esethez riasztották a tűzoltókat, akkor szintén a XII. kerületben, az Alkotás utcában gyulladt ki egy pótlóbusz. Az előző esetekhez hasonlóan itt is a motortétben keletkezett a tűz. 

Kiderült, mi okozhatta a tűzeseteket 

Miután az elmúlt napokban több busz is kigyulladt a fővárosban, adódhat a kérdés, hogy mi okozhatta a tűzeseteket. A Bors BKV-informátora szerint azért gyulladtak ki a buszok, mert elmaradt a motormosás és a karbantartás.

Ahogy azt korábban megírtuk, az esetek után Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán posztolt: 

"A tegnapi borzalmas baleset után ma reggel újabb busz borult lángokba Budapesten. Tegnap a belvárosban, ma a Németvölgyi úton.

Bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

Ez rémisztő nekem szülőként is, de legalább ennyire aggasztó ez minden embernek aki napi szinten használja a közösségi közlekedést.

De hol van ilyenkor Karácsony Gergely? Ahol egész nyáron: nyaral. 

Pedig a nyár kiváló alkalom lett volna arra, hogy mondjuk rendbetegye a BKK-BKV körül kialakult vezetési válságot. 

Egyáltalán, ki a felelős azért, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül? Milyen műszaki állapotban vannak azok a buszok, amik véletlenszerűen kigyulladnak Budapesten?

Azonnali vizsgálatra van szükség! A budapestiek válaszokat érdemelnek.

Intézkedjen a főpolgármester, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak!"

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu