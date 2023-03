Szuperhősöknek és mesekaraktereknek öltözve látogatják a beteg gyerekeket a CosHelp tagjai

Amerika Kapitány, Darth Vader, Hófehérke és Macskanő – csak néhány karakter azok közül, akik bőrébe bújnak a CosHelp tagjai hétről hétre, hogy meglátogassák a kórházban kezelt beteg gyerekeket. A csapat 2016 óta működik, 2019-től pedig már hivatalos egyesületként járják a kórtermeket különleges jelmezekbe búja, hogy mosolyt csaljanak a beteg gyerekek arcára.

Nagy az öröm, ha belépnek a mesehősök a kórterem ajtaján Fotó: Burszán Sándor

Tíz éve hozzák el a mesevilágot a kórházakba

Immár tíz éve szervez jelmezes kórházlátogatásokat Honfi Juli. Kezdetben még csak a Szent László Kórház Gyermekhematológia és Őssejt-transzplantációs osztályára látogattak el a mesehősök, az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségével és a Gyűrűk Ura Cosplay Klubbal. A kezdeményezés azóta kinőtte magát, és nevet is kapott: Juli 2016-ban CosHelp néven közösségbe fogta a lelkes jelmezeseket, majd 2019-ben egyesületté is vált a jótékonykodó csapat. Azóta már több kórházat is meglátogattak a fővárosban és vidéken is.

„Nagyon élvezzük a látogatásokat. Hétről hétre látogatjuk a kórházakban lévő gyerekeket, és minden látogatás egyedi és különleges. A gyerekek nagyon örülnek nekünk. Számukra mindig meglepetés az érkezésünk” – mesélte Juli, a CosHelp vezetője és megálmodója, aki azt is elmondta, hogy minden gyerkőc másképpen reagál az érkezésükre. Van, aki kicsit lassabban oldódik fel és van, aki azonnal belecsöppen a mesefilmek világába, ahogy bejönnek az ajtón a szuperhősök és mesekarakterek.

Megindító, hogy mennyi mindent megosztanak velünk ezek a gyerekek, és mi teljes szívvel drukkolunk a gyógyulásukért

– mesélte a vezető.

A legkisebbek arcára is mosolyt tudnak csalni a jelmezesek Fotó: Burszán Sándor

A kórházi dolgozók is szeretettel várják őket

„A célunk, hogy a kórházakban kezelt gyermekeknek a mindennapokból kizökkentő, másokkal megosztható különleges élményt nyújtsunk, hozzájárulva ezzel lelkiállapotuk javításához” – árulta el Juli, hozzátéve, hogy a CosHelp minden szombaton azon dolgozik, hogy olyan élményt nyújtson a gyerekeknek, amit teljes szívvel át tudnak élni és felszabadultan tudnak jelen lenni a látogatás pillanataiban.

„A kórházi dolgozók minden szeretettel fogadnak és várnak minket vissza. A szülőktől is érkeznek a pozitív visszajelzések, már ott helyben, de egyre többször a látogatások után kommentben vagy üzenetben is” – mesélte az egyesület vezetője. A CosHelp Facebook-oldalán számos ilyen szülői hozzászólás olvasható:

Hálás köszönet a látogatásért, még nehéz napon is tudtatok mosolyt csalni a beteg arcokra

– írta egyikük.

„Mi köszönjük szépen, hogy jöttetek! El sem tudjátok képzelni, milyen sokat jelent ez a gyerekeknek. Olivérem büszkén meséli mindenkinek, hogy kik jártak nála” – kommentelte egy boldog édesanya.

A beteg gyerekek kedvenc karaktereikkel találkozhatnak a kórházban a CosHelp segítségével Fotó: Burszán Sándor

Felvidítják és erőt adnak a beteg gyerekeknek

A CosHelp munkája egyedülálló és nagyon fontos, hiszen sok kisgyermek hónapokat tölt a kórház falain belül, izoláltan, a külvilág ingereitől elzárva. A jelmezes csapat ezekbe az egyszemélyes kórtermekbe is bemehet, és mosolyt csalhat olyan betegek arcára, akiknek nincs sok társaságuk.

„Az egyik kórteremben egy tini lány volt egyedül, és belépett hozzá a kedvenc karaktere: Deadpool. Hatalmasakat nevetett, poénkodott, sugárzott, pedig műtét előtt állt. Mondta is nekünk, hogy fél, és nagyon kellett ez most neki, hogy amíg ott vagyunk, addig se a műtétre gondoljon, amikor pedig már nem leszünk bent, akkor legyen milyen emlékhez visszanyúlnia” – mesélt a CosHelp vezetője az egyik legmeghatározóbb élményéről.

A húsz főből álló csapat a mese – és akciófilmek világának legszínesebb karaktereit hozza el a kórtermekbe: így például a gyerekek találkozhatnak Meridával, a Gonosz Mostohával, Hófehérkével, de akár Deadpoolal, Pókemberrel, Amerika Kapitánnyal vagy Darth Vaderrel is. Honfi Juli – aki a kórházakban Hófehérke bőrébe bújik – csapata a jelmezek terén is nagyon színes. Van, akiknek jelmeztervező készítette a ruháját, van, aki rendelte eredeti filmhű verzióban és van olyan is, aki maga készítette el maskaráját.

Szuperhősként és hercegnőként vonulnak a CosHelp tagjai a kórház folyosóin Fotó: Burszán Sándor

Adománygyűjtéssel is segítik a kórházak kis betegeit

A CosHelp nemcsak jó hangulatot igyekszik teremteni a gyermekosztályokon, de adománygyűjtést is szervez a javukra. 2019-ben például a Brains együttessel két adományozó akciót is szerveztek. A Szuperhősök Éjszakája elnevezésű Budapest Parkban megrendezett koncert során minden megvásárolt jegy után 100 Ft-ot kapott a CosHelp, ami egyenesen ment a kórházak javára. A második adománygyűjtő akció során pedig a csapat Amerika Kapitánya, Zsikla Gergely által felajánlott pajzsot tombolázták el. De nemcsak pénzadományhoz, klímához is hozzájuthattak a kórházak a CosHelp segítségével.

„2021-ben a Szent János Kórház Gyermeksebészet és Traumatológiai osztálya kapott két klíma berendezést. Akkor két cég adományát pótoltuk ki egy kicsivel. Úgy tűnik, hagyományteremtő akció volt, ugyanis tavaly év végén a Klíma Centrum keresett meg minket, hogy újabb két készüléket szeretnének egy kórházi osztálynak felajánlani. Ezúttal a Bethesda Gyermekkórház Ilka utcai részlegének neurológiai osztályára esett a választása, ahová mi is szoktunk menni beöltözve” – árulta el Juli.

Jelmezekbe bújva csalnak mosolyt a beteg gyerekek arcára Fotó: Burszán Sándor

A szuperhősöknek is van civil életük

Ahogy azt Pókemberről tudjuk, hogy civilként fotós, Superman újságíró, Amerika Kapitány pedig katona volt, úgy a CosHelp szuperhőseinek és meseszereplőinek is van civil szakmája. A csapatban van informatikus, vegyészmérnök, buszsofőr, grafikus, HR-es, marketinges, és anyakönyvvezető is, szombatonként azonban felöltik egyenruhájukat és a kórházak gyermekosztályait igyekeznek „megmenteni”. A látogatásokat önként vállalják, saját szabadidejüket rááldozva. A húszfős egyesületnek tíz tagja az igazán kemény mag és folyamatosan várják az új jelentkezőket is. Aki tehát kedvet érez magában, hogy hétvégente szuperhősként segítse a beteg gyerekek mindennapjait, az a CosHelp honlapján tud jelentkezni, majd a felvételi folyamaton túljutva máris felveheti a köpenyt vagy épp a koronát magára.