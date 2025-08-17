„Nekünk támadt, a falhoz szorított” – Horror a XI. kerületben: terhes nőt támadott meg egy német juhász

Valóságos rémálom lehetett az, amit a minap egy 32 hetes terhes nő élt át a XI. kerület egyik boltja előtt. Az asszony aznap a barátnőjével és közepes testű kutyusával ugrott le egy kis sétára, út közben pedig úgy döntöttek, hogy beugranak a Bercsényi utcában álló boltba. Bár az üzlet előtt ekkor már ott ücsörgött egy flexibilis pórázra kötött német juhász, a nő még semmi rosszra nem gondolt. Pechjére – a következő pillanatokban ugyanis a kutya nekik támadt.

A 32 hetes terhes nő csak egy vásárlásra akart beugrani a boltba, amikor a német juhász nekik ugrott. A kismama a földre esett (Fotó: Google Maps)

Flexibilis pórázra kötött német juhász támadta meg a terhes nőt

A horrorisztikus percekről a helyi állatvédők is beszámoltak, a nő a Tizenegy Állatvédő Egyesületnek írta le a sokkoló történetet:

„A Karinthy Frigyes út és Bercsényi utca kereszteződésnél lévő kisbolt előtt sétáltam a járdán egy barátnőmmel és kisebb-közepes testű, pórázon lévő kutyámmal, amikor a bolt Bercsényi utcai bejárata előtt egy kibiztosítatlan flexi pórázzal kikötött német juhász nekünk támadt, falhoz szorított és a kutya felé kapott” – kezdte a történetet az asszony. Mint mondta, ösztönösen cselekedett: felkapta a kutyáját, majd futásnak eredt. Sajnos azonban a német juhász még elérte őt:

Én ösztönösen felkaptam a kutyámat és futottam a Karinthy úton, barátnőm a Bercsényin. A német juhász utánam kapott, a ruhámba harapott, ettől elestem – jelenleg 32 hetes terhes vagyok –, a kutyámat elejtettem, de szerencsére a flexi ekkora távolságnál megfogta a német juhászt, én pedig behúzódtam a Karinthy 16. szám alá, ahol pont nyitva volt az ajtó

– idézte fel a rémisztő eseményeket. A megkötött eb nemcsak őt, hanem a barátnőjét is megkergette, aki azonnal a boltba sietett, hogy előkerítse a német juhász gazdáját. Bár a gazdi meglett, a két nő döbbenetes közönyösséget tapasztalt: a nő semmilyen felelősséget nem vállalt, nem érdeklődött a sérüléseik felől sem.

Nem vállalt semmilyen felelősséget, elnézést nem kért, sérüléseink felől nem érdeklődött, egy »ki van kötve« mondattal elindult a kutyával a Karinthyn a Móricz irányába

– fűzte hozzá a kismama. Bár szerencsére nem sérült meg súlyosan, sokkot kapott, emellett több helyen lehorzsolódott a lába is a várandósok számára különösen veszélyes eséstől. Szerencsére jólelkű járókelők kiszúrták a bajt és odarohantak segíteni:

Természetesen mindannyian sokkot kaptunk, az eséstől a bal lábam több helyen is lehorzsolódott, két járókelő segített fel. Egy szintén kutyát sétáltató hölgy is szemtanúja volt az esetnek és jelezte, hogy a környéken lakik a német juhászos nő, egy másik nagytestű kutyával

– zárta sorait a kutyatámadás áldozata.