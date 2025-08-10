Gyönyörű kismama: hatalmas terhes pocakot villantott a Kőgazdag Fiatalok sztárja

Tuvic Aleksandránál boldogabb embert most keresve sem lehetne találni, hiszen a Kőgazdag fiatalok sztárja első gyermekével várandós. A csinos kismama eddig is sok képet osztott meg gömbölyödő pocakjáról.

Hatalmas terhes pocakot villantott Tuvic Aleksandra Fotó: Origo

Tuvic Aleksandra nemrégiben egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken a gyönyörű kismama egy ló mellett áll, egy lenge fehér ruhában, amelyen már nagyon jól látható, hogy mekkora a hasa.

Kedvenc fotósorozatom

– olvasható a Kőgazdag fiatalok sztárjának bejegyzésében.