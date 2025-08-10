RETRO RÁDIÓ

Gyönyörű kismama: hatalmas terhes pocakot villantott a Kőgazdag Fiatalok sztárja

A közösségi oldalán mutatta meg a fotókat Tuvic Aleksandra.

2025.08.10.
Tuvic Aleksandránál boldogabb embert most keresve sem lehetne találni, hiszen a Kőgazdag fiatalok sztárja első gyermekével várandós. A csinos kismama eddig is sok képet osztott meg gömbölyödő pocakjáról.

Kőgazdag Szandi, Tuvic Aleksandra
Hatalmas terhes pocakot villantott Tuvic Aleksandra Fotó: Origo

Tuvic Aleksandra nemrégiben egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken a gyönyörű kismama egy ló mellett áll, egy lenge fehér ruhában, amelyen már nagyon jól látható, hogy mekkora a hasa.

Kedvenc fotósorozatom

– olvasható a Kőgazdag fiatalok sztárjának bejegyzésében.

A képek alatt záporoznak a rajongói hozzászólások, amelyek a csinos kismama szépségét dicsérik.

„Csodaszép kismama vagy” – fogalmazott az egyik kommentelő.

„Gyönyörű vagy” – jegyezte meg egy másik követő.

Mutatjuk a Tuvic Aleksandráról készült fotókat:

 

