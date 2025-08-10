Gyönyörű kismama: hatalmas terhes pocakot villantott a Kőgazdag Fiatalok sztárja

A közösségi oldalán mutatta meg a fotókat Tuvic Aleksandra.
Tuvic Aleksandránál boldogabb embert most keresve sem lehetne találni, hiszen a Kőgazdag fiatalok sztárja első gyermekével várandós. A csinos kismama eddig is sok képet osztott meg gömbölyödő pocakjáról.
Tuvic Aleksandra nemrégiben egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken a gyönyörű kismama egy ló mellett áll, egy lenge fehér ruhában, amelyen már nagyon jól látható, hogy mekkora a hasa.
Kedvenc fotósorozatom
– olvasható a Kőgazdag fiatalok sztárjának bejegyzésében.
A képek alatt záporoznak a rajongói hozzászólások, amelyek a csinos kismama szépségét dicsérik.
„Csodaszép kismama vagy” – fogalmazott az egyik kommentelő.
„Gyönyörű vagy” – jegyezte meg egy másik követő.
Mutatjuk a Tuvic Aleksandráról készült fotókat:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.