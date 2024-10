Forrósodik a levegő a Kőgazdag Fiataloknál: kiderült, melyik szereplővel randizna Szandi

Hétfőn valósággal berobbant a Kőgazdag Fiatalok 2. évada és a szereplők már rögtön az első adásban egy hatalmas bulival indítottak, ahol persze némi konfliktus is kialakult. Csodák csodájára azonban nem Metta és Szandi között, ahogy a Kőgazdag Fiatalok 1. évadában sokszor láthattuk, hiszen ők mostanra mondhatni barátnők lettek. Sőt, Tuvic Szandi a szerdai adásban azt is Mettának árulta el, hogy nem lenne ellenére egy randi a csapat egyik férfi tagjával. Barátnője kapott is az alkalmon és megígérte, hogy megszervez nekik egy találkozót.

Kiderült, kivel randizna a társaságból a Kőgazdag Fiatalok Szandija (Fotó: TV2)

Kőgazdag Szandi szakítása óta nem igazán ismerkedik, így szingliként éli az életét és bár remekül megvan egyedül, Metta azért igyekezett rábeszélni a randizásra:

„Csak kéne neked egy pali, hogy ne legyél mindig egyedül. Nem is mész emberek közé.”

Perpillanat azt érzem, hogy nincs olyan, aki megfog. Jó, kicsit antiszoc vagyok, meg nagyképű és önmagammal se állok szóba, ez valóban igaz

– vallotta be erre Szandi.

„A bandából kéne neked valaki. Aurél mondjuk szingli. Összehozok neked egy randit” – ajánlotta fel erre Metta boldogan.

A Kőgazdag Fiatalok Szandija szemet vetett Aurélra

A 28 éves szőkeséget igencsak elgondolkoztatta Metta ötlete, olyannyira, hogy végül úgy döntött tesz egy próbát a 20 éves Auréllal:

Nem volt még őszintén szólva ilyen fiatal fiúhoz közöm, de elgondolkoztam rajta, hogy adjak neki egy esélyt.

„Na jó, akkor Auréllal randizok egyet. Ha összehozod, elmegyek” – egyezett bele végül. Már csak az a kérdés, mit szól majd mindehhez Kőgazdag Aurél?