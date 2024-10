Hoppá! Kiderült, mikor tér vissza a Kőgazdag Fiatalok közé Papaszita

Robog tovább a Kőgazdag Fiatalok élete, akik kamerák kereszttüzében szórják a pénzt. A legtöbb néző azonban azt várja, mikor tűnik fel az első évadban megismert Papaszita…

Papaszita PSG Ogli testőreként mutatkozott be a Kőgazdag Fiatalok első évadában Fotó: Instagram

PSG Ogli testőre volt a kedvenc

A legelső epizódban PSG Ogli egy konditeremben bérelte fel a marcona férfit, hogy egy „öcsiért”, azaz havi ötmillió forintért a testőre legyen. Az izomkolosszus végül mindenkit a gondjaiba vett, különösen a legfiatalabb szereplőt, Aurélt, akit „Jézus Szívének” becézett.

A második évad debütáló részéből Hopka László, azaz Papaszita hiányzott, ami nem teljesen meglepő, hiszen a legutóbbi hírek szerint tavaly ősszel letartóztatták őt kapcsolati erőszak miatt, korábban pedig sikkasztás miatt kereste a rendőrség. Utóbbiból kimagyarázta magát, ám az erőszakot rábizonyították, a bevonulás előtt pedig videóüzenetet hagyott a rajongóinak – akikből népes tábor verbuválódott –, amiben azt mondta, hosszú időre rácsok mögé kerül.

A Kőgazdag Fiatalok sztárja Papaszitáról vallott

De hogy mennyire hosszú ez az idő? Erről Kőgazdag Kata kotyogott el egy sokat mondó részletet. A barna hajú szépség a közösségi oldalán válaszolt követői kérdésére, többek között arra is: „Papszi kijött a börtönből?”

Ha jól tudom, még nem. Viszont mindenki örülne neki a kövi évadban

– fogalmazott Kata, aki egy másik kérdésre válaszolta elmondta, bizony tervben van a harmadik évad!

A dúsgazdag ingatlanos, aki az év nagy részét Amerikában és különböző elfoglaltságaival töltötte, így nem is tudott mindegyik rész forgatásán részt venni.

„Sokat voltam Amerikában idén, de sajnos most máshogy alakultak a dolgok. Többek között ezért sem vállaltam az egész évadot” – fogalmazott a közösségi oldalán, ahol azt is elárulta, hogy bokros teendőibe egy párkapcsolat nem fért bele. Mikor arról kérdezték, hogy van-e pasija, frappánsan reagált. Kiírt egy részletet Beyoncé: Single Ladies, azaz az egyedülálló hölgyekről szóló dalából, célozva rá, hogy ő is az ő táborukat erősíti.