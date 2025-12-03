Eljegyezték Miley Cyrust? Gyémántgyűrű csillogott az énekesnő ujján

Miley Cyrus és Maxx Morando eljegyezték egymást? Nos, a 33 éves énekesnő december elsején vett részt az Avatar 3. premierjén Los Angelesben, és úgy tűnt, hogy egy gyémántgyűrűt visel az ujján.

Miley Cyrus gyűrűsujján gyémántgyűrű csillogott – Fotó: Caroline Brahman

Miley Cyrus újra férjhez megy?

A gyémántgyűrű az énekesnő ujján eléggé feltűnő jelenség volt, miközben a 27 éves Maxx Morando mellkasára helyezte a kezét egy fénykép kedvéért. Mindketten feketébe öltöztek az Avatar 3. premierjére, Miley egy testhez simuló, pánt nélküli ruhát viselt, fodros szoknyával, míg ujján ott virított az említett gyűrű. Maxx is elegánsan festett fekete öltönyében, fehér ingjében és cipőjében.

Az énekesnő énekli az Avatar „Dream As One” nevezetű film zenéjét. Miley és a dobos 2022-ben hozták nyilvánosságra románcukat, közvetlenül négy hónapra rá, hogy együtt látták őket az NBC Miley’s szilveszteri partiján. Miley korábban azt nyilatkozta, hogy egy vakrandin ismerkedtek meg.

Nos, nekem ez vakrandi volt, neki annyira nem. Azt gondoltam: legrosszabb esetben felállok és elmegyek

– idézi a sztár szavait a People.

A premieres megjelenés egy héttel azután történt, hogy Miley Cyrus 33. születésnapja alkalmából elgondolkodtató bejegyzést tett ki közösségi oldalára.

A 33 már fényesen ragyog a kedves születésnapi jókívánságaidnak köszönhetően. Idén csak még több nevetésre vágyom azokkal az emberekkel, akik miatt megjelennek a kis ráncok a mosolyomon. Mindannyiótokat szeretlek.

– olvasható az énekesnő posztjában.