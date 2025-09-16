Miley Cyrus meglepő kijelentése Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzéséről

Miley Cyrus boldogan beszélt arról, hogy édesapja, Billy Ray Cyrus újra szerelmes: a 64 éves countryénekes szívét ezúttal a hollywoodi színésznő, Elizabeth Hurley rabolta el. A páros öt hónappal azután, hogy nyilvánosan felvállalták kapcsolatukat, kéz a kézben érkezett a Nemzeti Televíziós Díjátadóra, ahol Liz díjat is átadott. Billy Ray 2022-ben vált el Miley édesanyjától, Tishtől, közel 30 év házasság után. Öt gyermekük van, közülük a 32 éves Miley a legidősebb. Tish később hozzáment a Prison Break sztárjához, Dominic Purcellhez.

Miley Cyrus teljes vállszélességgel kiáll a szülei mellett Fotó: AFP

Miley Cyrus így nyilatkozott: "Amikor fiatal vagy, hajlamos vagy csak anyaként és apaként tekinteni a szüleidre, nem pedig önálló emberként érzésekkel, hibákkal, saját történettel. A legfontosabb, hogy boldogok legyenek, és egyértelmű, hogy most mindketten azok.”

Miley Cyrus boldog barátnője eljegyzése miatt

Ugyanilyen örömmel beszélt barátnője, Taylor Swift eljegyzéséről is, akit az amerikai futballsztár, Travis Kelce jegyzett el. „Gratuláltam nekik. Bárki, aki látta őket együtt, tudja, mennyire szerelmesek, és tényleg a legaranyosabb párt alkotják” – mesélte Miley. A popsztár saját élete is rendeződni látszik: a válás és a függőséggel való küzdelem évei után egészséges, újra élvezi a zenélést, és boldog kapcsolatban él a nála fiatalabb zenésszel, Maxx Morandóval. Májusban adta ki kilencedik stúdióalbumát, Something Beautiful címmel, amelyhez vizuális album és film is készült. A júniusi londoni premierjén Billy Ray és Liz is ott volt, hogy támogassa. - olvasható a Mirorr cikkében.

Miley a projektet „valóra vált álomnak” nevezte, és elárulta: a pozitív visszajelzések arra ösztönzik, hogy még merészebben kísérletezzen a következő lemezén. Legnagyobb álma, hogy közös dalt készítsen Billie Eilish-sal.

Nagyon szeretnék vele dolgozni. Rendkívül tehetséges, de ami a legjobban tetszik benne, hogy mindig önmaga volt. Nem a kiadó gyártotta, nem próbált másnak tűnni, hanem egyszerűen csak önazonos maradt – és ezt imádom

– mondta Miley.

A rajongók idén nyáron Párizsban láthatták őt Beyoncé oldalán színpadra lépni, de Cyrus jelezte: saját világkörüli turnéra nem készül, mert az rossz hatással lenne józanságára és mentális egészségére.

Nem arról van szó, hogy ne szeretnék élőben fellépni, mert imádom. De egy féléves turné 30 várossal nem tesz jót a lelkiállapotomnak, és most már a mentális egészségem az első számú prioritásom

– fogalmazott.