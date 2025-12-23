Emlékszel még a Família Kft. Debbie-jére? Így él most Deborah Kim Javor
Amikor a sorozatba került, nemigen tudott magyarul. Deborah Kim Javor, a Família Kft. Debbie-je itthon él, alkalmanként még forgat, rendszeresen elmegy a sorozatos találkozókra, jövőre pedig Spanyolországba utazik meglátogatni a lányát.
18 éves koráig nem beszélt semmit magyarul, nem is nagyon tudott az országról. Amikor a Família Kft. elindult, akkor kezdte tanulni a nyelvet, amúgy a férjével korábban angolul beszélt Deborah Kim Javor, a komédiasorozat Debbie-je.
„A karácsonyra való készülődéssel elég sok dolgom volt. Itthon töltjük az ünnepeket, csak januárba megyek Spanyolországba a lányomhoz” – mesélte megkeresésünkre. Sabrina Los Angelesben született 1983-ban, anyja Deborah Kim Javor, apja Jávor György. Több országban tanult, dráma szakon végzett, több nyelven beszél, sorozatokban és színházban is játszott.
Közeleg a szilveszter, a komédiasorozat Debbie-jének persze vannak szép emlékei erről az időszakról is.
A kedvenc szilveszteri emlékem három évvel ezelőtti, amikor New Yorkban voltunk, az egyik testvéremnél, ő ott lakik. Együtt volt az egész család. Amúgy a Família Kft. is egy család, hiszen nyolc év alatt nagyon összeszoktunk és megszerettük egymást. Húsz év után még mindig rendszeresen találkozunk.
A legszebb emlékei azokból az időkből vannak, amikor még élt Suka Sándor, aki a sorozatban a férje volt.
Deborah Kim Javor alkalmanként még forgat
Néha még megtalálják produkciók. „Tavaly forgattam egy filmet, amelyben az egyik főszereplő voltam. Most játsszák az Apple TV-n, a címe magyarul 12 karácsonyi játék (12 Toys of Christmas). Általában külföldi produkcióba vagy reklámfilmbe hívnak” – mesélte a színésznő, aki jó egészségnek örvend.
Debbie-nek a legfontosabb egy férfiban, hogy jószívű legyen és vicces. „Humor nélkül nem lehet élni. Ha jó a helyzet, ha nem jó, akkor is kell humor, nagyon fontos” – mesélte egy korábbi műsorban. A sorozatban szintén látott Dzsupin Ibolya (Hajnalka) viszont arról beszélt, hogy az álomférfi becsületes, érzékeny, jószívű, de egyben olyan is, akire fel lehet nézni. Ibolya a napokban nyilatkozott a Metropolnak, nemrég látogatta meg férjével a Washingtonban lakó fiát és unokáit.
A Família összetart máig
A Família Kft. az egyik népszerű magyar televíziós filmsorozat volt az 1990-es években, Gát György és Szurdi Miklós nevéhez fűződik. Magyarországon ez volt az első hazai gyártású szituációs komédia.
A még 1990-ben készült pilot epizódot 1991 októberében sugározta a Magyar Televízió, akkor még Szép apukát Szombathy Gyula, Kövér apukát pedig Balázs Péter alakította, őket váltotta fel később Ádám Tamás (Szép Károly) és Nagy Zoltán (Kövér Lajos).
Esztergályos Cecília volt az energikus családanya, Kárász Zénó, Xantus Barbara, Spáh Dávid, Spáh Károly a gyerekek, persze jelentős korkülönbséggel. Utóbbiak gyakorlatilag a tévénézők szemei előtt nőttek fel. Az egyik nagyszülőt a most 98 éves, de szellemileg teljesen friss Baranyi László, a másikat Bod Teréz alakította. A színészek rendszeresen találkoznak, annyira megkedvelték egymást. A Família Kft. nyolc éven át futott, 1999-es megszűnéséig összesen 385 rész készült belőle, kvízt itt találsz róla.
A sorozat lezárása után Debbie részben eltűnt a nyilvánosság elől, férjével és lányával sokáig Londonban élt, majd visszaköltöztek Budapestre. Ma már ritkán ismerik fel, hiszen a sorozat 26 éve véget ért. Nem bánja, hogy nem állítják meg folyton, de ha felkérést kap, akkor örömmel megy dolgozni a 72 éves színésznő.
