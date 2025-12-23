18 éves koráig nem beszélt semmit magyarul, nem is nagyon tudott az országról. Amikor a Família Kft. elindult, akkor kezdte tanulni a nyelvet, amúgy a férjével korábban angolul beszélt Deborah Kim Javor, a komédiasorozat Debbie-je.

Deborah Kim Javor, a Família Kft. Debbie-je éveken át szerepelt a sorozatban

Fotó: MTVA

„A karácsonyra való készülődéssel elég sok dolgom volt. Itthon töltjük az ünnepeket, csak januárba megyek Spanyolországba a lányomhoz” – mesélte megkeresésünkre. Sabrina Los Angelesben született 1983-ban, anyja Deborah Kim Javor, apja Jávor György. Több országban tanult, dráma szakon végzett, több nyelven beszél, sorozatokban és színházban is játszott.

Közeleg a szilveszter, a komédiasorozat Debbie-jének persze vannak szép emlékei erről az időszakról is.

A kedvenc szilveszteri emlékem három évvel ezelőtti, amikor New Yorkban voltunk, az egyik testvéremnél, ő ott lakik. Együtt volt az egész család. Amúgy a Família Kft. is egy család, hiszen nyolc év alatt nagyon összeszoktunk és megszerettük egymást. Húsz év után még mindig rendszeresen találkozunk.

A legszebb emlékei azokból az időkből vannak, amikor még élt Suka Sándor, aki a sorozatban a férje volt.

Deborah Kim Javor alkalmanként még forgat

Néha még megtalálják produkciók. „Tavaly forgattam egy filmet, amelyben az egyik főszereplő voltam. Most játsszák az Apple TV-n, a címe magyarul 12 karácsonyi játék (12 Toys of Christmas). Általában külföldi produkcióba vagy reklámfilmbe hívnak” – mesélte a színésznő, aki jó egészségnek örvend.

Szívesen találkozik a régi kollégákkal

Fotó: Deborah Kim Javor

Debbie-nek a legfontosabb egy férfiban, hogy jószívű legyen és vicces. „Humor nélkül nem lehet élni. Ha jó a helyzet, ha nem jó, akkor is kell humor, nagyon fontos” – mesélte egy korábbi műsorban. A sorozatban szintén látott Dzsupin Ibolya (Hajnalka) viszont arról beszélt, hogy az álomférfi becsületes, érzékeny, jószívű, de egyben olyan is, akire fel lehet nézni. Ibolya a napokban nyilatkozott a Metropolnak, nemrég látogatta meg férjével a Washingtonban lakó fiát és unokáit.

A Família összetart máig

A Família Kft. az egyik népszerű magyar televíziós filmsorozat volt az 1990-es években, Gát György és Szurdi Miklós nevéhez fűződik. Magyarországon ez volt az első hazai gyártású szituációs komédia.