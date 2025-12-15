Mi lett a Família Kft. egykori sztárjával? Unokái nélkül karácsonyozik a közönségkedvenc!

Dzsupin Ibolya – aki szerepe szerint Hajnalka volt a majdnem tíz évig futó sorozatban – szintén részt vett a napokban a Família Kft.-s találkozón.

Dzsupin Ibolya, a Família Kft. sztárja mindig örömmel találkozik a régi társasággal

Fotó: Sárosi Zoltán/MW-archív

„Mindig jól érezzük magukat, családias a hangulat. Kéthavonta összejövünk, de nem tud mindig mindenki eljönni, mert például vidéken játszik. Néha jönnek az ikrek szülei is, van, amikor az ikrek elhozzák a gyerekeket is. Nagyon örülünk egymásnak, ugratjuk a másikat, poénkodunk. Baranyi Laci bácsi nem tudott most eljönni, őt felhívtuk telefonon… szóval nagyon jó hangulatúak ezek az összejövetelek, kis ajándékokat is viszünk a másiknak” – mesélte megkeresésünkre.

Persze a régi sztorik megunhatatlanok, és mindig előkerül valamilyen vicces történet a forgatásokról.

Egyszer például Cili nem bírta már a forgatáson, és azon az oldalon, ahol nem vette a kamera, megkezdte a kitett tortát... Ha ilyen régi sztorik előkerülnek, nagyokat nevetünk.

Csonka Andrástól Esztergályos Cecíliáig mindenki megjelent: újra találkoztak a Família Kft. sztárjai

Fotó: Dzsupin Ibolya

A stáb többször utazott külföldre, ezeket az utakat nem feledi. „Mindenkinek a nyári, nyaralós epizódok voltak a kedvencei. Lazább volt a tempó, napsütés, vízpart… voltunk Görögországban, Törökországban, Tunéziában, Ausztriában, Olaszországban. De voltak téli síelős epizódok is” – emlékezett a színésznő.

Dzsupin Ibolya családja összejön karácsonykor

Fia az Egyesült Államokban, Washingtonban él.

Nemrég jöttünk haza tőlük, nagyon tanulságos volt. Nagy öröm volt, hogy találkozhattam a családdal, megnéztük az óvodát, iskolát, ahová az unokáim járnak, szájtátva figyeltem, milyen hamar rájuk ragadt az angol nyelv. Pár napot New Yorkban töltöttünk, nagy különbségek vannak: utóbbi zsúfolt, tele felhőkarcolóval, Washingtonban viszont rengeteg a zöld- felület, szélesek az utak...

73 éves, kiváló az egészsége, sportol is. Ellátja a házat, a kertet, de már „nagymamás időszakban” van, ahogy fogalmaz. „Hat unokám van, ebből négy »lízingelt«, kettő meg »rendes« unoka” – mondta viccelődve.

Ők most nem tudnak sajnos hazajönni karácsonyra, mert épp költözködnek, de majd nyár elején hazajönnek. Persze a másik négy unokámra is fel kell készülnöm, ők is jönnek majd karácsonykor. De máskor is látjuk őket persze, tegnap is mentünk az óvodába az Örsért, rögtön utána menni kellett a játszótérre... Ő négy és fél éves, a legidősebb unokánk pedig 23.

A szilveszter idén inkább szűkebb körben lesz

„Szilveszterkor régebben eljártunk táncolni. Most még nem tudom, idén mi lesz, de lehet, hogy átjönnek a barátnőmék, vagy mi megyünk át hozzájuk. Ma már csendesebbek a szilveszterek, mint sok évvel ezelőtt. Fiatalabb koromban munkával telt többször, de már jobban szeretek itthon enni.

Amikor még a Vidám Színpadon dolgoztam, Kabossal, Urbán Erikával, Rátonyi Hajnival, Kibédi Ervinnel és a többiekkel léptünk fel.

A társaság nagyon jó volt. Egy este több fellépés volt, három is akár, hajnal volt, mire hazaértünk” – emlékezett a színésznő, aki nemrég Kárász Zévóval szerepelt egy TV2-es vetélkedőben.

