„Hála a jóistennek a feleségem mellettem van, pedig…” – így várja a 100. életévét Baranyi László, a Família Kft. nagypapája
Felesége, akivel 56 éve él együtt nagy harmóniában, előbb kikosarazta, majd tíz év múlva jöttek össze. Baranyi László a megkeresésünkre elmesélte, mivel foglalkozik a lánya, az unokája, és beszélt arról is, hogyan győzte le a halált egy lázálmokkal teli éjszaka egy kórházi ágyon.
A 98 éves Baranyi László rengeteg színdarabban játszott Budapesten, Kaposváron, Pécsen, Szolnokon, Kecskeméten, többek közt olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Linda, a Szomszédok, az Angyalbőrben, a Privát kopó, de láthatták a Te rongyos életben, a Hídemberben vagy a Valami Amerika 2. részében is. Legutóbb a Pepe című TV2-es sorozatban szerepelt, de legtöbben a Família Kft. nagypapájaként emlékezhetnek rá, ez a komédiasorozat nyolc évig ment, közel 400 rész készült.
„Ötödször ismétli a tévé a Família Kft.-t, de őszintén szólva ritkán nézem, mert elkámpicsorodom, hogy szaladnak az évek... Iszonyú, hogy megy az idő... Sok barátom, kollégám elment.”
Hála a jóistennek a feleségem mellettem van, pedig kétszer volt a halál mezsgyéjén.
„De most olyan jól beállították a gyógyszerét, hogy nyolcvannyolc évesen fut! Ha nagyon fel akarom idegesíteni, azt mondom neki, hogy ugyan már, ennyi idős koromban én még fociztam!” – mesélte megkeresésünkre vidáman a színész.
Így nem meglepő, hogy a 98 éves Baranyi Lászlónak itt-ott már fájdogál a teste, de szellemileg friss, sodró lendülettel mesél, kifejezetten szórakoztatóan. „Élelmet kapunk az önkormányzattól. Lefogyni nem tudunk tőle, de meghízni sem… Fürdető asszonyt is kaptunk az önkormányzattól. Bűbájos, nyugdíjas ápolónő.”
Mondtam neki első fürdetéskor, hogy elnézést, Tündike, nincs nálam fürdőnadrág, otthagytam a Balatonon. Nem a Palatinusra megyünk, Laci bácsi, viccelődött, tessék levetkőzni!
„Én 1948-ban voltam utoljára ilyen helyzetben, amikor a seregben anyaszült meztelenül álltam a bizottság előtt.”
Baranyi László feleségével 56 éve van együtt
„28 éves voltam, ő pedig 17, amikor megismertem, már akkor akartam udvarolni neki, mert szemrevaló menyecske volt. De akkor azt mondta, hogy öreg vagyok hozzá... úgyhogy tíz évig éltem nélküle, miközben rossz házasságaim voltak. De lett egzisztenciám, és amikor újra találkoztunk, olyan volt, mintha a tíz év el sem ment volna. Elutaztunk Svájcba, Olaszországba. Két hónapot voltunk nászúton Nyugat-Európában 1968-ban” – emlékezett vissza.
Azóta élünk együtt boldog házasságban, van egy lányunk és egy gyönyörű unokánk, aki a szemünk fénye. Ahogy a lányom, ő sem lett színésznő, de filmkészítő vagy riporter szeretne lenni. Ötéves korától kezdve vittem mindenhova. A József Attila Színházban az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójára emlékeztünk, amikor a kis Kamilla a forradalom költőjétől, Gérecz Attilától a Karácsonyi ének a börtönben című verset szavalta el. Miután bementünk az öltözőbe, az akkor 16 éves unokám azt mondta, hogy Tata, én nem leszek színésznő... Próbáltam győzködni, hogy a közönség felállva tapsolta, vastapsot kapott, de nem lehetett eltántorítani a döntésétől. De ez nem baj: most végez a Metropolitan Egyetemen, nyelvvizsgát is tervez tenni.
A felesége énekesnő volt, a lányuk pedig kacérkodott a színészettel: Baranyi László szerint jó humora van, a konzervatórium záróvizsgáján is remekelt. Maradt a zongoránál, kicsiket, fiatalokat tanít egy művészeti iskolában, nagyon szereti a gyerekeket.
Legyőzte a Covidot is
„Amilyen nehéz volt a fiatalságom, olyan csodálatos öregkorom lett. A jóistennek hálát adok azért is, hogy 93 éves koromig nem voltam beteg, addig nem tudtam, mi az a kórház... Viszont akkor elkaptam a Covidot, és majdnem elvitt. Tüdőembóliás tüdőgyulladásom volt, láttam a kaszást, láttam a fényt... A Szent László kórházban voltam dr. Szlávik Jánosnál: nagyon odafigyeltek rám, meg is gyógyítottak” – mesélte, majd hozzátette, volt egy borzalmas éjszakája.
Karnyújtásnyira voltam a fűtőtesttől, mégis éreztem egy hideg fuvallatot, mintha valaki kinyitotta volna az ablakot. Úgy voltam vele, hogy ez a vége. Rúgtam le magamról a halált, hogy nem takarodsz innen? Hajnalban aztán arra ébredtem, hogy nincs rajtam takaró... Reggel volt a vizit, a főorvos asszonynak elmondtam az álmomat, erre azt válaszolta, hogy Laci bácsi, elzavarta a kaszást, pár nap múlva hazamehetek!
A színész 16 kilót fogyott, most 76 kiló, amit kevésnek tart. „Belenézek a tükörbe és bemutatkozom... Nincs rajtam felesleg, de megroggyantam. A lábaimmal kínlódok, meg kéne műteni, de 98 évesen feküdjek be a kórházba? A vállammal is probléma van: annak idején 50 kilóval gyúrtam, és úgy éreztem, hogy szétpattanok az erőtől. Most háromkilós súlyt sem tudok kinyomni, nincs már elég izom a karjaimban. De legalább nem vagyok ráncos típus, az arcom nem ráncosodott meg” – jegyezte meg.
Úgy érzi, hogy a versek is kellenek, hogy friss legyen szellemileg: „Sokszor arra ébredek éjjel, hogy szavalok. Legalább ötven verset tudok. Ábrahámhegyen van egy kis vityillónk, ott is szavalok néha, ilyenkor Kamilla drága szól, hogy vidámat, ne csak szomorút mondjak. Olyankor inkább történeteket mesélek.”
A száz évet mindenképp kivárja
Baranyi László nemigen jár emberek közé, nagyon fárasztó már neki. „Van egy hurutos köhögésem, ami nem nagyon múlik. A Covid-járvány óta nem szívesen megyek emberek közé. A bevásárlást nem én intézem, a fürdető asszony szokott segíteni, a nejemmel lemennek az üzletbe. Az időváltozást pedig megérzi a lábam, kissé megrogyok ilyenkor. Hévízen voltunk kirándulni, a kisunokámba karoltam bele, és elnéztem egy lépcsőt. Elestem, de Kamilla megtartott. Nem ütöttem meg magam, csak egy kicsit a fejemet” – emlékezett a történtekre.
Sok évtizede Zuglóban laknak, ahogy ő fogalmazott, „benősült” felesége lakásába. „Nagyjából 90 éve egy romos házat vettek meg, felépítették, majd Rákosi szépen megköszönte, és államosították. Nekik maradt két szoba, konyha, fürdőszoba, de legalább van terasz. Amikor négyen-öten laktunk itt, akkor is elfértünk, nagy szobák vannak. Zugló díszpolgára lettem később, mindig én szavaltam a nemzeti ünnepeken.”
Három-négy helyre hívták mostanában, de jelezte, hogy nem tud menni.
Ahogy a közönség megszokott, úgy volt jó: ne lássák, hogy ott csoszogok... Maradjak meg az emlékeikben úgy, ahogy láttak. Egyszer már kaptam a korom miatt kilencvenezret, aztán kilencvenötezret. Hajtok a százra, akkor majd kapok százezer forintot!
- Idősebb korában a Mikroszkóp Színpad művésze volt.
- 2012-től a Sas-kabaréban játszott.
- 2015-től a József Attila Színházban szerepelt.
- 2019-ben a Soproni Petőfi Színházban láthatták.
- Kétszer elvált.
- Harmadik felesége Végh Klára, akit Végh Kati néven táncdalénekesként ismertek korábban.
- Lányuk, Zsuzsa zenepedagógus.
- 1968 óta Zuglóban él.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre