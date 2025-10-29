„Hála a jóistennek a feleségem mellettem van, pedig…” – így várja a 100. életévét Baranyi László, a Família Kft. nagypapája

A 98 éves Baranyi László rengeteg színdarabban játszott Budapesten, Kaposváron, Pécsen, Szolnokon, Kecskeméten, többek közt olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Linda, a Szomszédok, az Angyalbőrben, a Privát kopó, de láthatták a Te rongyos életben, a Hídemberben vagy a Valami Amerika 2. részében is. Legutóbb a Pepe című TV2-es sorozatban szerepelt, de legtöbben a Família Kft. nagypapájaként emlékezhetnek rá, ez a komédiasorozat nyolc évig ment, közel 400 rész készült.

98 éves Baranyi László, a százat már kivárja

(Fotó: Markovics Gábor/MW Bulvár)

„Ötödször ismétli a tévé a Família Kft.-t, de őszintén szólva ritkán nézem, mert elkámpicsorodom, hogy szaladnak az évek... Iszonyú, hogy megy az idő... Sok barátom, kollégám elment.”

Hála a jóistennek a feleségem mellettem van, pedig kétszer volt a halál mezsgyéjén.

„De most olyan jól beállították a gyógyszerét, hogy nyolcvannyolc évesen fut! Ha nagyon fel akarom idegesíteni, azt mondom neki, hogy ugyan már, ennyi idős koromban én még fociztam!” – mesélte megkeresésünkre vidáman a színész.

Baranyi László és felesége több mint öt évtizede alkot egy párt

(Forrás: Baranyi László)

Így nem meglepő, hogy a 98 éves Baranyi Lászlónak itt-ott már fájdogál a teste, de szellemileg friss, sodró lendülettel mesél, kifejezetten szórakoztatóan. „Élelmet kapunk az önkormányzattól. Lefogyni nem tudunk tőle, de meghízni sem… Fürdető asszonyt is kaptunk az önkormányzattól. Bűbájos, nyugdíjas ápolónő.”

Mondtam neki első fürdetéskor, hogy elnézést, Tündike, nincs nálam fürdőnadrág, otthagytam a Balatonon. Nem a Palatinusra megyünk, Laci bácsi, viccelődött, tessék levetkőzni!

„Én 1948-ban voltam utoljára ilyen helyzetben, amikor a seregben anyaszült meztelenül álltam a bizottság előtt.”

Baranyi László feleségével 56 éve van együtt

„28 éves voltam, ő pedig 17, amikor megismertem, már akkor akartam udvarolni neki, mert szemrevaló menyecske volt. De akkor azt mondta, hogy öreg vagyok hozzá... úgyhogy tíz évig éltem nélküle, miközben rossz házasságaim voltak. De lett egzisztenciám, és amikor újra találkoztunk, olyan volt, mintha a tíz év el sem ment volna. Elutaztunk Svájcba, Olaszországba. Két hónapot voltunk nászúton Nyugat-Európában 1968-ban” – emlékezett vissza.