Baranyi László napjait beárnyékolja a gyász: „Nem tudtam tőle elbúcsúzni”

Unokája, Kamilla idén töltötte be a huszadik életévét (Fotó: Baranyi László)

„Nem bírják az állást a lábaim”

Baranyi László jelenlegi is balatoni nyaralójában tartózkodik. Ám míg korábban rengetegszer mártózott meg a Balatonban, ma már nem is merészkedik be, de a mindennapi sétáját sosem hagyná ki.

„Boldogságosan élünk mi itt Ábrahámhegyen – ez számunkra az oázis. Ilyenkor, nyáron két teljes hónapot együtt tölthetünk a drága kis unokánkkal, Kamillával, aki már nem is olyan kicsi, hiszen húszéves lett az idén. Ő és a nagymamája nagyon élvezik a Balatont, de én már nem nagyon megyek be a vízbe."

Nehezen tudok tempózni, annyira elfáradtak a lábaim. Már annak is örülök, ha az egy kilométerre lévő kisboltba elsétálhatok.

„Örömmel járok bevásárolni, mert amellett, hogy kikapcsol, mozgok is, és ez ebben a korban nagyon fontos. Nem főzünk otthon, ehelyett házhoz rendeljük az ételt. Egy ismerősünk ajánlotta, és tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de teljesen olyan, mint a nagymamám főztje volt. És mint tudjuk, a nagymama főztjénél a világon jobb nincs. Vas megyei volt a nagymamám, tőle lestem el én is a praktikákat. Mondjuk, már rég nem főzök, mert nem bírják a lábaim a hosszas egy helyben állást, meg aztán a jobb kezem is remeg már egy kicsikét” – ismerte el Laci bácsi.