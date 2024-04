Rejtélyes betegség kínozza Baranyi Lászlót: „Nem tudják, hogy mi a bajom”

Baranyi László június 14-én tölti a 97. életévét. A színművész egyre többet gondol arra az időszakra, amikor még kitűnő egészségnek örvendett, mégpedig azért, mert az elmúlt években számos betegséggel meggyűlt a baja. Talán minden 2021-ben kezdődött, amikor koronavírusos megbetegedése miatt hosszú időre kórházba került. Felépülése hónapokig eltartott, fél évvel később is szenvedett a poszt-Covid-tünetek miatt.

Baranyi László nem jó hírekről számolt be lapunknak, újabb egészségügyi problémával küzd

Fotó: Szabolcs László

Baranyi László betegségét az orvosok sem tudják megfejteni

Hosszú ideje a lábai sem úgy működnek, mint azelőtt. Térdproblémájával régóta szenved, azonban kora miatt a műtét már nem javasolt számára. Számos alternatívát kipróbált remélve, hogy búcsút inthet fájdalmának, mégis egyre nehezebben viszik a lábai. És még, ha ez mind nem lett volna elég, tavaly előtt októberben, egy forgatásra igyekezve megbotlott, és elesett. Betört a feje, a bal vállán és karján zúzódásokat szenvedett. Szinte még fel sem gyógyult sérüléseiből, amikor újabb két alkalommal ez megismétlődött, csak a szerencsének köszönheti, hogy nem történt nagyobb baj. Számos alkalommal ijesztett rá a rajongóira, legutóbb nyár elején, amikor a Borsnak a kórházi ágyáról nyilatkozott: sztrókot kapott. Később hónapokig szenvedett felső légúti betegségével, amiből nagy nehezen felépült, de néhány hónapja újabb problémák kínozzák, melyről a Metropolnak mesélt.

Nincsenek túl jó hírem, nagyon szomorú vagyok. Nem tudják, hogy mi a bajom.

„Hónapok óta éjjelente úgy izzadok, mint egy ló. Háromszor kell pizsamát cserélnem, mert facsarni lehet belőle a vizet. Voltam orvosnál, szinte nincs olyan vizsgálat, amit ne végeztek volna el rajtam, de csak széttárják a karjukat a szakemberek, mert az eredményeim jók, a tünetek azonban nem múlnak” – kezdte lapunknak Laci bácsi.

„Volt egy átmeneti időszak, amikor azt hittem, hogy vége, tíz napig nem tapasztaltam semmit magamon. Aztán a legnagyobb csalódásomra visszatért minden.

Arra lehet gondolni, hogy rendkívül legyengülhetett az immunrendszerem, pedig isten bizony, mindent megteszek azért, hogy erősítsem magam, rengeteg vitamint szedek, de úgy tűnik, eddig mindhiába.

„Most kaptam egy új gyógyszert, de még csak pár napja szedem, várom a csodát, hogy ettől jobban legyek” – mondta csalódottan a színművész.

A Família Kft. népszerű színésze úgy érzi, idegszálai jócskán elvékonyodtak az utóbbi időben

Fotó: Szabolcs László

„Van, hogy dührohamot kapok”

A Família Kft. népszerű Szép nagypapája mindezek tetejébe úgy érzi, míg korábban csak hébe-hóba tudták csak felidegesíteni, ma már apró dogoktól is képes szinte felrobbanni.

Arra is gondoltam már, hogy idegi alapon lehet ez a probléma. Van, hogy dührohamot kapok.

„Szegény nejem figyelmeztet mindig, hogy fogjam vissza magam. Sosem voltam káromkodós típus, most pedig az lettem. Értetlenül állok a dolog előtt. Ha leejtek valamit, valósággal tombolok tőle, úgy élem meg, mintha világvége lenne, pedig pontosan tudom, hogy mindez semmi. Az idegrendszerem kivan, de már ez lehet attól is, hogy tehetetlen vagyok a betegség miatt. Próbálok uralkodni magamon, kisebb nagyobb sikerrel” – panaszolta lapunknak a Gobbi Hilda-díjas magyar színész.

Még MR-vizsgálaton is voltam, azt mondták, hogy a koromnak megfelelően kitűnően vagyok. Miközben mégsem. Ott egy halovány vékony agylágyulást mutattak ki, miközben én úgy érzem, hogy a memóriámmal semmi gondom nincs.

„Még négyéves koromig is vissza tudok emlékezni” – mesélte a színművész.

Felesége, Klára asszony mindenben támogatja Laci bácsit Fotó: Szabolcs László

„Lassan százéves leszek”

Baranyi László igyekszik lefoglalni magát, főz, és az évtizedek alatt felhalmozódott tárgyakat szortírozza, ezzel telnek az utóbbi időben a mindennapjai.

„Amikor még aktív voltam, a két válásom között bizony magamat láttam el. A főzés megnyugtatott mindig is. Fütyürésztem, szólt a rádió, zenét hallgattam, miközben készítettem a pincepörköltet. Állítólag nagyon jó ízekkel dolgozom. Most is szeretek a konyhában tevékenykedni, gyakran ragadok fakanalat, mikor, mit kívánunk Klára asszonnyal. A bélyegtől kezdve mindent gyűjtöttem az életem során, most szelektálok.”

Lassan százéves leszek, csak ezek az egészségügyi problémáim ne lennének…

– árulta el Laci bácsi.