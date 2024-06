Baranyi László 97 éves: Nem akarom elhinni, hogy hova ment el ennyi év

Baranyi László felesége, lánya és unokája mindig együtt megünneplik a születésnapokat a színművésszel. (Fotó: Baranyi László)

„Ez a sorsnak a büntetése”

97 év ide vagy oda, a színművész még mindig elképesztő memóriával rendelkezik. Ebben nagy szerepet töltött be az is, hogy gyakorlatilag színészként évtizedeken át a szövegtanulással tornásztatta az agyát.

„Ez a sorsnak a büntetése – legalábbis szerintem. Nem voltam jó tanuló, a történelmet, a földrajzot és a magyar nyelvet szerettem, a többit nem. Nyelvérzékem sem volt jó, latint és franciát tanultam. Apám internátusba íratott be, később kereskedelmi iskolába jártam.

Végül egész életemben tanulni kellett a szerepek miatt, de megszerettem, és idővel könnyen is ment.

Egy könyvtárnyi anyag van az agyamban, olyan versek jutnak eszembe, amiket 20 évvel ezelőtt mondtam. Nincs okom panaszra, hiszen gyönyörű szép öreg korom lett, kész regény volt az életem” – mondta lapunknak a színművész.

Klára asszonnyal több mint 50 éve él együtt Laci bácsi. / Fotó: Szabolcs László

Ha majd eljön az ő ideje is, szeretne szerettei mellett nyugodni

Baranyi László egészsége az utóbbi években kicsit rendetlenkedett. Hogy kinek, hány évet szán a sors, azt nem tudjuk előre. Mi azt kívánjuk, hogy még minél tovább lehessen szeretteivel a színművésszel, és persze, nekünk is sok interjút adjon még.

„Van egy jó hírem, most voltunk hétfőn vérvételen.

Tegnap előtt telefonált nagy lelkesedéssel a körzeti orvosunk, aki azt mondta nekem: »Laci bácsi, 110 évet saccolok magának!«

Olyan jó a feleségemmel a vérképünk, hogy még a laborban is rácsodálkoztak az eredményre. Mégis beismerem, még ha fáj is, hogy bizony érzem a leépülést, amit nem könnyű elfogadni. 93 évesen kaptam el a koronavírust, azóta romlott meg fokozatosan az egészségem. Még a nyolcvanas éveimben is nagy súlyokkal edzettem: úgy kaptam fel a súlyzókat, hogy a többieknek tátva maradt a szája. Ma pedig már három kilót sem tudok kinyomni” – mondta Laci bácsi, aki azt is megosztotta lapunkkal, ha majd eljön az ő ideje is, szeretne szerettei mellett nyugodni.