Folyamatosan romlik a Família Kft. 98 éves sztárjának állapota

A nyárról mindenkinek a napsütés, a szünidő, a pihenés és a strandolás szokott általában az eszébe jutni, azonban ennek az évszaknak egy kevésbé kellemes velejárója a kánikula is, ami sok embert megvisel országszerte. Így van ezzel Baranyi László színművész is, aki nemrég ünnepelte a 98. születésnapját, és életkorából kifolyólag nem igazán szeret kijárni az utcára a nagy hőségben.

Baranyi László fiatalon rengeteget sportol, és emiatt idős korára rendkívül hiányzik neki a rendszeres testmozgás (Fotó: Knap Zoltán)

Baranyi László nehezen viseli a nagy hőséget

„Én már rengeteg nyarat megéltem, de ilyen nagy hőségre, ami az elmúlt években jellemzővé vállt, nem emlékszem. Szerintem az nem egy megszokott dolog, hogy mostanában akár még 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet is előfordul nálunk. Emiatt nem nagyon szoktam kijárni az utcára, viszont a nagy meleg miatt van egy ventilátorunk, de ez sem tudja megfelelően lehűteni a lakást, úgyhogy nem könnyű elviselni ezt az időszakot” – vélekedett a Metropolnak a Família Kft. legendás színésze.

„Nagyon sok egykori barátom, kollégám már nem él”

„Továbbá az sem segít most rajtam, hogy belenéztem a tükörbe és azt láttam: teljesen összementem, de ez valószínűleg a kor velejárója. Kissé elszomorít, hogy régen 50 kilós súlyokkal gyúrtam, most pedig már a három kilós súlyzót sem bírom felemelni. Viszont nincs mit ezzel tenni, el kell ezt fogadni. Nyilván emellett vannak más egészségügyi problémáim is, de igazából örülök annak, hogy ezt a nagyon szép kort megéltem, mert nagyon sok egykori barátom, színészkollégáim már nem él. Csak ilyen »taknyos« 70 és 80 évesekkel vagyok körülvéve” – viccelődött mindenki kedvenc Laci bácsija.

Baranyi László már 50 éve él boldog házasságban 11 évvel fiatalabb feleségével, aki igyekszik férjének mindenben segíteni. A népszerű színművésznek van egy lánya és egy unokája, akikkel igyekszenek minél több időt tölteni. Viszont a család most pár hétre a nagy budapesti hőség elől inkább elmenekül Hévízre, azt követően pedig a nyár hátralévő részét Ábrahámhegyen, a nyaralójukban töltik, hogy víz mellett vészeljék át a kánikulát. Laci bácsi számára tehát elkezdődött a nyári pihenés időszaka, azonban igyekszik még aktív lenni.