Baranyi Laci bácsi rástartolt a 100-ra: „Ezt a két és fél évet csak megadja a jó Isten”

Baranyi László hallani sem akar az operációról, pláne nem az altatásról. A színész legenda ugyanis a fejébe vette, hogy eléri a százas álomhatárt. Az ország Vén maffiózója – ahogy a sorozatban nevezték – szerencsére jól van, minden bizonnyal el is éri a vágyott életkort.

Baranyi László jó egészségnek örvend (Fotó: Szabolcs László / mw archív)

Baranyi László: „Ezt a két és fél évet csak megadja a jó Isten”

„Örömmel jelenthetem, hogy az izzadás elment. Amilyen alattomosan, egyik éjszakáról a másikra megjött, ugyanúgy távozott. Meg is nyugodtam idegileg. Elcsábítottak és Xantus Barbarával közösen képviseltük a Família Kft.-t A legendák köztünk élnek esten. Ott volt még a barátok köztös Várkonyi Andris és Ivancsics Ilona is a Szomszédokból. A kíváncsiság hajtott, hogy mégis hogyan állok a lábamon, de jó volt minden. Nagyon szerettek az emberek. A Magyar Mozi TV-n is újra adják a Família Kft.-t, amiken nagyokat nevetek. Hát azért 60 évesnek lenni, vagy majdnem 100-nak… Azért van különbség. Ugye nem mindegy, hogy a Moszkva téren osztogatnak, vagy fosztogatnak” – kezdte a legendás színész, akinek bár fáj a térde, mégsem fekszik kés alá.

Baranyi László nem szeretné kitenni magát az operációnak (Fotó: Markovics Gábor / MW archív)

Van egy orvosom, doktor Mamontov, aki reumatológus Zuglóban. Ha minden kötél szakad, el kell hozzá mennem, mert megint fáj a térdem. Ő ilyenkor mindig ad egy injekciót a térdembe, amitől elmúlik a fájdalmam. Beolajozza! Jobb ez így, nem szeretném magam kitenni egy operációnak. Altatásnak pedig pláne nem! Még nem akarok elaludni, most már rástartoltam a 100-ra. Ezt a két és fél évet csak megadja a jó Isten

– mondta boldogan Baranyi László.

Kalandosra sikeredett a hódmezővásárhelyi fellépésük

A Gobbi Hilda-díjas színész legutóbbi, vígjátékba illő élményéről is beszámolt, amelyben Várkonyi András volt a társa.

„Barbara azt mondta, hogy majd ő vezet minket, kövessük az autóját. Egyet nem mondott, hogy hol fog parkolni. Andrissal mi dumáltunk és röhögcséltünk a kocsiban. Xantus Barbara szürke kocsiját kellett volna követnünk, de mi nem figyeltünk és miután elénk vágott egy szürke autó, mi azt kezdtük el követni. Kiértünk majdnem a város szélére, a panelházakhoz, és csak akkor vettük észre, hogy rossz autót követtünk mindvégig, amikor egy magas férfi szállt ki belőle, miközben mi Barbarát vártuk. Fölnyitotta a csomagtartót, ahonnan vette ki a cuccait, a felesége pedig nézett ránk, mintha a Marsról jöttünk volna. Mikor elmeséltük a történetünket, ők is hatalmas nevetésben törtek ki. Már csak az hiányzott, hogy meghívjanak magukhoz vacsorára. Mikor felhívtuk Barbarát telefonon, ő már kilométerekkel előttünk járt” – mesélte kalandjait nevetve a színész, aki unokája sikereivel is elbüszkélkedett.