A Nap és a Hold tánca: szerencse, pénz és szerelem vár erre a három csillagjegyre

Sorsfordító lehet minden csillagjegy számára a következő időszak. Akik most úgy érezték, hogy az univerzum nem volt kegyes hozzájuk és semmi nem jött össze az életükben, most nekik van egy jó hírünk. Óriási változás várhat rájuk, csak egy feladatot kell hozzá teljesíteni.

A csillagjegy szülötteire szerencse várhat / Képünk illusztráció: Cinemanikor / Shutterstock

Égiek a csillagjegyek mellett

Ideje megállni a nagy rohanásban, és saját magunkat is megvizsgálni – tanácsolja a csodatevő páros, Illy Roland Tamás mágus és társa, Horváth Diána asztrológus. Ha korábban a 2025-ös horoszkópod olvasgattad azon tanakodva, mit hoz neked a jövő, akkor most kiugrassz a bőrödből: rád kacsinthat a szerencse, pénz és szerelem is az öledbe hullhat!

Az univerzum óriási erőket mozdít meg, hogy Téged segítsen: a boldog élet kulcsát a kezedbe adja a következő időszakban. A páros szerint a bolygók égi táncot járnak, különösen a két legközelebbi, a Hold és a Nap tánca mozdít meg elementáris erőket érted. Ám ez csak egyféleképp érhet el Téged is.

Mi az az egy dolog, amin mindenképp változtass, hogy szerencsésebb legyél az élet bármely területén - legyen szó szerelemről, pénzről? Az Univerzum mindig figyel. A sorsod fonalát Te szövöd, de vannak minták, amelyek akkor válnak szerencsévé, ha hajlandó vagy elengedni a régi mintákat.

– mutatott rá a Metropolnak Tamás mágus.

Tamás mágus és társa szerint az Égiek szerelmet, sikert és pénzt akarnak nyújtani, amihez azt kérik: legyenek nyitottak a változásra.

A zalaegerszegi páros szerint a változás szele érkezik el sokaknak, az univerzum egy fontos dolgot kér csak hozzá / Fotó: Beküldött fotó

Szerencse, pénz és szerelem is várhat különösen erre a 3 csillagjegyre:

a Mérleg, a Nyilas és a Vízöntő.

Mutatjuk, mit tegyél ahhoz, hogy a sikered biztos eljöjjön!

Mérleg - Ne másokhoz igazodj: A döntésed nem kell, hogy mindenkinek tetsszen. Ha mindig a harmóniát keresed, önmagadat veszítheted el. A valódi szerencse a hiteles választásban van, akkor is, ha valaki nem tapsol hozzá.

- Ne másokhoz igazodj: A döntésed nem kell, hogy mindenkinek tetsszen. Ha mindig a harmóniát keresed, önmagadat veszítheted el. A valódi szerencse a hiteles választásban van, akkor is, ha valaki nem tapsol hozzá. Nyilas - Maradj jelen: Ne mindig a jövőt kémleld, ne menekülj a jelen pillanat elől. A szerencséd nem messze van, hanem éppen most akar bekopogni. Ha mindig „majd holnap”, lemaradsz róla.

- Maradj jelen: Ne mindig a jövőt kémleld, ne menekülj a jelen pillanat elől. A szerencséd nem messze van, hanem éppen most akar bekopogni. Ha mindig „majd holnap”, lemaradsz róla. Vízöntő - Ne különcködj görcsösen: Nem baj, ha hasonlítasz másokra. Nem kell mindig mindenben újítani. Ha kapcsolódsz, ha befogadod a közösséget, olyan ajtók nyílnak meg, amiket egyedül nem tudsz kinyitni.

A szerencséd kulcsa

A többi csillagjegy szülöttének sem kell csüggedniük. A siker kulcsa az ő kezükben is ott van. Nézd meg, a te horoszkópod szerint mi kell hozzá!

Kos – Állj meg: A szerencséd nem a rohanásban van. Ha mindig te akarsz lenni az első, lemaradsz arról, amit a csend hozna el. Változtass a tempódon, a türelem most kulcs.

– Állj meg: A szerencséd nem a rohanásban van. Ha mindig te akarsz lenni az első, lemaradsz arról, amit a csend hozna el. Változtass a tempódon, a türelem most kulcs. Bika - Engedd el a birtoklást: Nem minden maradhat örökre nálad. Ha ragaszkodsz, az élet nem tud újat hozni. Tanuld meg, hogy amit elengedsz, az vagy visszatalál, vagy helyet csinál valami sokkal jobbnak.

- Engedd el a birtoklást: Nem minden maradhat örökre nálad. Ha ragaszkodsz, az élet nem tud újat hozni. Tanuld meg, hogy amit elengedsz, az vagy visszatalál, vagy helyet csinál valami sokkal jobbnak. Ikrek - Ne beszéld túl: a gondolat akkor teremt, ha nem csak szavakká, hanem cselekedetté is válik. Most a hallgatás és a fókusz hoz szerencsét, nem a fecsegés.

- Ne beszéld túl: a gondolat akkor teremt, ha nem csak szavakká, hanem cselekedetté is válik. Most a hallgatás és a fókusz hoz szerencsét, nem a fecsegés. Rák - Húzd meg a határaidat: Nem vagy mindenkinek a megmentője. Ha magadat mindig háttérbe tolod, az ég sem tud téged előtérbe emelni. A valódi szerencse a méltó önszeretetből fakad.

- Húzd meg a határaidat: Nem vagy mindenkinek a megmentője. Ha magadat mindig háttérbe tolod, az ég sem tud téged előtérbe emelni. A valódi szerencse a méltó önszeretetből fakad. Oroszlán - Légy alázatosabb: A csillogás nem mindig hoz áldást. Ha elengeded, hogy mindig rád essen a reflektor, meglátod, mennyi csoda történik akkor is, amikor csak figyelsz, nem vezetsz.

- Légy alázatosabb: A csillogás nem mindig hoz áldást. Ha elengeded, hogy mindig rád essen a reflektor, meglátod, mennyi csoda történik akkor is, amikor csak figyelsz, nem vezetsz. Szűz - Engedd el a kontrollt: Nem kell mindennek tökéletesnek lennie. A szerencse a káosz peremén születik. Most ne számolj, ne tervezgess, csak bízz.

- Engedd el a kontrollt: Nem kell mindennek tökéletesnek lennie. A szerencse a káosz peremén születik. Most ne számolj, ne tervezgess, csak bízz. Skorpió - Tedd le a múlt fájdalmát: A szerencse nem talál rád, ha bosszút dédelgetsz, vagy haragot táplálsz. Aki elenged, az felszabadul és a szabadságban ott a bőség.

- Tedd le a múlt fájdalmát: A szerencse nem talál rád, ha bosszút dédelgetsz, vagy haragot táplálsz. Aki elenged, az felszabadul és a szabadságban ott a bőség. Bak – Lazíts: Nem csak a fegyelem és a munka hoz eredményt. Ha mindig csak célokra építesz, a szíved kiszárad. És ahol nincs áramlás, ott a szerencse sem marad meg. Most a játékosság hozza el a fordulatot.

– Lazíts: Nem csak a fegyelem és a munka hoz eredményt. Ha mindig csak célokra építesz, a szíved kiszárad. És ahol nincs áramlás, ott a szerencse sem marad meg. Most a játékosság hozza el a fordulatot. Halak - Ne menekülj az illúzióba: Most a szerencse nem az álmodozásban van. A földelés, a gyakorlati lépések és a saját határaid kijelölése hoznak igazi áldást. Álmodni jó, de teremteni még jobb.

„A következő időszak - és ez a pillanat - változásra hív. Egyetlen döntés, egyetlen belső váltás és a szerencse áramlása más irányt vesz. Ha érzed, hogy ez neked szólt, akkor máris egy új ajtó nyílt előtted. Csak lépj be rajta!” – ösztönzött Diána.