A szerelem csupán kémia? Ezen múlik, hogy kibe esünk bele

Hasonló a hasonlóhoz

Az sem mindegy, hogy mennyire hasonlítunk egymásra. Ösztönösen vonzódunk a hozzánk hasonlóan gondolkodó emberekhez. És bizony – akár ki merjük mondani, akár nem – a megjelenés is rengeteget számít, nem csupán a belső értékek. Például a szimmetrikus arcot általában a hagyományos vonzerő egyik ismérvének tartják. Tanulmányok szerint a szimmetrikus arc jó gének meglétére utal, míg a túlságosan ferde arc rossz egészségi állapotra, alkoholfogyasztásra vagy dohányzásra utalhat. Eközben a férfiaknál a mutatóujjhoz képest hosszabb gyűrűsujj a több tesztoszteron, és ezáltal a magasabb spermaszám, a nagyobb termékenység, az egészségesebb szív és a jobb gének jelzője. Mindezek egy pillanat alatt felülírják a saját élettapasztalatainkat, a megjelenéssel kapcsolatos preferenciánkat és ízlésünket. Emellett még a testalkat is számít. Ha nem is tudatosan, de azokhoz vonzódunk, akiknek a testalkata egészségesnek tűnik, tehát nem túl sovány, de nem is túl kövér, mert ez fontos szempont az utódnemzés szempontjából.

Miért csökken a vágy?

A szerelem tudománya azt is meghatározhatja, meddig működik egy kapcsolat. Minél magasabb a dopamin- és oxitocinszintünk, annál tovább tart a felfokozott érzelmi állapot. Ezt azonban befolyásolhatjuk, például öleléssel, összebújással, ugyanis a másik közelsége növeli ezeknek a hormonoknak a termelődését a szervezetben. Tehát használjuk ki a Valentin-napot, dobjuk be magunkat, mutassuk meg a másiknak, hogy fontos a számunkra, öleljük meg, mert ezzel felgyorsíthatjuk a hormonok áramlását. Másik megközelítésből, az igazi érzelmi hurrikán egy-két éven belül lecsendesedik. A szerelem, amelyet az agyunk és a testünk stresszként élt meg, lecsillapodik, mivel a kortizol- és a szerotoninszint normalizálódik. A szenvedély azonban még mindig ott van, ugyanis a jutalommal és örömmel kapcsolatos agyterületek még mindig aktiválódnak a szerelmi kapcsolat előrehaladtával, csupán az állandó sóvárgás és vágy csökken. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a romantika szikrája idővel kialszik. Így tehát ha 30 év házasság után is azt érezzük, hogy még mindig szerelmesek vagyunk a párunkba, akkor az valóban úgy is van.