Állásinterjú: ezzel az apró trükkel tudat alatt hathatsz a munkaügyesre

Mindig hasznos, ha az állásinterjúra már egy-két trükkel a tarsolyodban érkezel, így ha pontos terved van a válaszokkal és kérdésekkel kapcsolatban vagy tökéletes önéletrajzot írtál, akkor sem szabad megfeledkezni a ruhaválasztásról, mert nagyban befolyásolhatja a munkaadót.

Az állásra jelentkező ruhaválasztása is befolyásolhatja a munkaadót az állásinterjú során (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció

Az állásinterjú sikere a ruhaválasztáson is múlhat

Bár egy állásinterjú során mind a szakmai tapasztalat, mind a kommunikációs készség nyerő lehet, de sokféle eszköz van, amivel növelhetjük az esélyeinket. Nem mindegy, milyen véleménnyel vannak rólad az interjúztatóid, amit nagyban befolyásolhat a ruhaválasztásod. Nem véletlenül hátrány egy mesefigurás nyakkendő vagy bármi más komolytalan kiegészítő.

Ezek mellett a színválasztás is fontos tényező, ráadásul van egy aduász a színek között is, amellyel belophatod magad a HR-esek szívébe.

Állítások szerint azok, akik frissen kerültek ki a munkaerőpiacra, rendszerint az érettségiző kosztümjükben mennek el az állásinterjúkra, ami finoman szólva is tiltólistás. Mivel a cél, hogy kifejezzük kreatív énünket és azt adjuk a másik fél tudtára, hogy megbízhatóak vagyunk, az iskolai öltözet a legrosszabb választás ennek elérésében.

Személyes értékünket non-verbális módon, az öltözködésünkkel is kifejezhetjük – írja a Life.hu. A legelőnyösebb ruhadarabok mind közül a stílusos, de visszafogott szettek és bátran használhatunk színeket, mivel a fekete-fehér bár stílusos, de egy jól megválasztott szín jelezheti, hogy nem ragaszkodunk a megszokott keretekhez és merünk változtatni magabiztosan. Melyik szín lehet a nyerő mind közül? Eláruljuk!

Ha kék színnel dobjuk fel a ruhánkat, akkor magabiztosságot, intelligenciát és professzionalizmust sugárzunk, emellett a kék bizalomkeltő szín. A színpszichológia szerint nyugtató hatással bír. Ez a szín ráadásul minden területtel kompatibilis, így a legunalmasabbnak hitt pozícióknál sem lőhetünk mellé vele. Bárhol alkalmazhatjuk, akár a ruhánkban, sálban vagy valamilyen ékszerben is tökéletes lehet.

Mit ne viselj egy állásinterjún

A piros, sárga és rózsaszín olyan színek, amiket egyenesen tilos egy állásinterjún hordani. Állásinterjún hivalkodást jelent és forrófejűséget, senkit sem kockáztatnának ilyen kombóval egy cégnél sem.