Állásinterjú: ezzel az apró trükkel tudat alatt hathatsz a munkaügyesre
A tudást és a tapasztalatot nem helyettesíti, de extra előnyt jelenthet a felvételnél. Érdemes bevetni állásinterjún!
Mindig hasznos, ha az állásinterjúra már egy-két trükkel a tarsolyodban érkezel, így ha pontos terved van a válaszokkal és kérdésekkel kapcsolatban vagy tökéletes önéletrajzot írtál, akkor sem szabad megfeledkezni a ruhaválasztásról, mert nagyban befolyásolhatja a munkaadót.
Az állásinterjú sikere a ruhaválasztáson is múlhat
Bár egy állásinterjú során mind a szakmai tapasztalat, mind a kommunikációs készség nyerő lehet, de sokféle eszköz van, amivel növelhetjük az esélyeinket. Nem mindegy, milyen véleménnyel vannak rólad az interjúztatóid, amit nagyban befolyásolhat a ruhaválasztásod. Nem véletlenül hátrány egy mesefigurás nyakkendő vagy bármi más komolytalan kiegészítő.
Ezek mellett a színválasztás is fontos tényező, ráadásul van egy aduász a színek között is, amellyel belophatod magad a HR-esek szívébe.
Állítások szerint azok, akik frissen kerültek ki a munkaerőpiacra, rendszerint az érettségiző kosztümjükben mennek el az állásinterjúkra, ami finoman szólva is tiltólistás. Mivel a cél, hogy kifejezzük kreatív énünket és azt adjuk a másik fél tudtára, hogy megbízhatóak vagyunk, az iskolai öltözet a legrosszabb választás ennek elérésében.
Személyes értékünket non-verbális módon, az öltözködésünkkel is kifejezhetjük – írja a Life.hu. A legelőnyösebb ruhadarabok mind közül a stílusos, de visszafogott szettek és bátran használhatunk színeket, mivel a fekete-fehér bár stílusos, de egy jól megválasztott szín jelezheti, hogy nem ragaszkodunk a megszokott keretekhez és merünk változtatni magabiztosan. Melyik szín lehet a nyerő mind közül? Eláruljuk!
Ha kék színnel dobjuk fel a ruhánkat, akkor magabiztosságot, intelligenciát és professzionalizmust sugárzunk, emellett a kék bizalomkeltő szín. A színpszichológia szerint nyugtató hatással bír. Ez a szín ráadásul minden területtel kompatibilis, így a legunalmasabbnak hitt pozícióknál sem lőhetünk mellé vele. Bárhol alkalmazhatjuk, akár a ruhánkban, sálban vagy valamilyen ékszerben is tökéletes lehet.
Mit ne viselj egy állásinterjún
A piros, sárga és rózsaszín olyan színek, amiket egyenesen tilos egy állásinterjún hordani. Állásinterjún hivalkodást jelent és forrófejűséget, senkit sem kockáztatnának ilyen kombóval egy cégnél sem.
A rózsaszín alapból olyan szín, hogy valaki vagy szereti vagy nem, de emellett lágyságot sugall, épen ezért állásinterjúkra nem való. Az élénk színek nem tiltólistásak, de apróbb kiegészítőkben javallott hordani, ha emlékezetesek szeretnénk maradni. A lényeg az összkomfort, amivel magabiztosan állhatunk bármilyen interjúztató elé, hogy esélyünk legyen megmutatni a valódi tudásunk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre