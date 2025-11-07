Kiderült: ez a forró ital meghosszabbíthatja az életedet

Újabb kijelentéssel állt elő az a tech multimilliomos, Bryan Johnson, aki nem titkolja: az a célja, hogy örökké éljen, vagy legalábbis a lehető legtovább. Ennek érdekében pedig Bryan rendkívüli módszereknek is aláveti magát, többek között már a saját fia vérét is használta fel a célra. Szigorú diétát követ, kék- és vörösfény terápiákra jár, rendkívül odafigyel az UV-expozícióra. Most azonban elárulta, van egy ital, amit rengetegen fogyasztanak legalább napi egyszer és segít megnövelni a várható élettartam hosszát. Ez pedig nem mást, mint a kávé.

Segíthet a kávé az élethossz növelésében? Fotó: Freepik

Így segíthet a kávé az élethossz növelésében

Bryan a kijelentését egy kutatásra alapozza, amelyet az Egyesült Államok National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) programjának részeként 40 725 felnőttet követett nyomon húsz éven át, 1999 és 2018 között. Az eredmények szerint azok, akik kávét ittak, 16%-kal kisebb eséllyel haltak meg bármilyen okból, és 31%-kal alacsonyabb volt náluk a szív- és érrendszeri betegségek kockázata a nem kávézókhoz képest.

A kutatás vezetője, Dr. Lu Qi, így fogalmazott:

Ez az első olyan tanulmány, amely a kávéfogyasztás időzítését és az egészségügyi kimeneteleket is vizsgálta. Eredményeink azt mutatják, hogy nemcsak az számít, hogy iszik-e valaki kávét vagy mennyit, hanem az is, mikor issza azt.

Bryan ennek kapcsán azonban kiemelte, délután már például egyáltalán nem szabad, miután a koffein 5-6 órás felezési idejű a szervezetben. Azonban hozzátette, hogy van egy fontos csavar: mindez nagyban függ attól, a nap melyik szakában isszuk a kávét.

Ha reggel iszod, megkapod az egészségügyi előnyöket – de ha délután vagy este, akkor jóval kevésbé. Ez azt jelenti, hogy ha délután 3-kor megiszol egy csésze kávét, este 9-re még mindig fél csészényi koffein kering a véredben. Ez a maradék koffein pedig tönkreteheti az alvásodat. És ha még nem mondtam volna elégszer: az alvás az egyes számú tényező, ami a legjobban befolyásolja az általános egészséget

- idézi a milliomos biohacker szavait az Unilad.