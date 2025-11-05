Csak chipset majszolt, de ma már rántott húst eszik a 6 éves, autista Attila – ez változtatta meg az életét
Egy különleges kúra hozta el a fordulatot: a gyógygombák segítettek a hatéves Atillának.
Kizárólag chipset evett a most hatéves nagykanizsai autista kisfiú, mielőtt képbe kerültek volna a gyógygombák. Ma már harmincféle főtt ételt fogyaszt, kedvence a sóska, a legújabb favoritja pedig a rántott hús. Atillának nemcsak az étvágya, hanem az alvás- és az életminősége is jelentősen javult a kezelés hatására.
A gyógygombák segítenek
Jakabfi Dia öt gyermek édesanyja. Négy csodaszép lányé és Atilláé, akit nagyon akartak a férjével. Sokáig próbálkoztak, nem adták fel, és végül egy különös tanács változtatta meg az életüket.
Dia egy call centerben dolgozott, amikor a céges vacsorán a főnöke azt javasolta: próbálja ki a gyógygombát, ha teherbe szeretne esni. A gyógygombás kávé, amivel először kínálták, ízlett neki, és mivel vesztenivalója sem volt, a férjével együtt elkezdték a kúrát.
A terhesség hamar jött
Emlékszem, műtét előtt álltam, de biztos, ami biztos alapon csináltam egy terhességi tesztet, ami pozitív lett. El sem hittem!
– mesélte Dia.
Dia kisfia, Ati, autizmussal él. A tündéri kisfiúnak már bölcsisként komoly alvásproblémái voltak, és évekig semmi mást nem evett, csak chipset. Diáék számára egy idővel nem volt kérdés, hogy megint a gombákhoz fordulnak segítségért, hiszen korábban is bevált. „Most miért ne segítene?” – gondolták.
A változás hamar megmutatkozott: rövid idő után sokkal jobban aludt a kisfiam, fél év után pedig először kóstolta meg a sóskát. Igazi ünnep volt az a nap. Ma már nagyjából harmincféle ételt megeszik, és nyugodtan alszik, kibír egy háromórás vonatutat is, és bárhová el tudom vinni magammal, mindenhol ügyesen viselkedik. Nagyon büszkék vagyunk rá!
– mesélte mosolyogva az édesanya.
Dia időközben TikTok-csatornát is indított, hogy beszámoljon az eredményekről, és másokat is inspiráljon.
Sok bántást kaptunk, de ma már tudom, hogy a mi történetünk másoknak is erőt adhat. Ati imádja a repülőnapokat, és semmilyen gyógyszert nem szed, hála Istennek makkegészséges. Látszik a fiamon, hogy az autizmussal élő gyerekek is szerethetők, elfogadhatók, és teljes életet élhetnek.
Dia mindennap tanul, és ma már előadásokat tart, tapasztalatait megosztja, más szülőknek is segít, és reményt ad.
- A süngomba, más néven oroszlánsörény-gomba egy különleges gyógygomba, amely természetes módon támogathatja az ideg-, az emésztő- és az immunrendszer egészségét.
- A ganoderma, más néven pecsétviaszgomba gyulladáscsökkentő hatásáról ismert, segítheti a jobb alvást, csökkentheti a neurológiai rendellenességek kockázatát, javíthatja az agyi funkciókat.
- A spirulina erősíti az immunrendszert, támogatja a szív- és érrendszer egészségét (pl. csökkenti a koleszterinszintet), segít a méregtelenítésben, javítja az agyműködést.
