Csak chipset majszolt, de ma már rántott húst eszik a 6 éves, autista Attila – ez változtatta meg az életét

Egy különleges kúra hozta el a fordulatot: a gyógygombák segítettek a hatéves Atillának.

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2025.11.05. 20:00
gyógygomba autizmus evészavar

Kizárólag chipset evett a most hatéves nagykanizsai autista kisfiú, mielőtt képbe kerültek volna a gyógygombák. Ma már harmincféle főtt ételt fogyaszt, kedvence a sóska, a legújabb favoritja pedig a rántott hús. Atillának nemcsak az étvágya, hanem az alvás- és az életminősége is jelentősen javult a kezelés hatására.

A gyógygombák hatására Atilla ma már szinte mindent megeszik, most éppen rántott húst, életében először
A gyógygombák hatására Atilla ma már szinte mindent megeszik, itt éppen rántott húst fogyaszt, életében először Fotó: családi album

A gyógygombák segítenek

Jakabfi Dia öt gyermek édesanyja. Négy csodaszép lányé és Atilláé, akit nagyon akartak a férjével. Sokáig próbálkoztak, nem adták fel, és végül egy különös tanács változtatta meg az életüket.

A nagykanizsai család alig várta, hogy Atilla megérkezzen Fotó: családi album

Dia egy call centerben dolgozott, amikor a céges vacsorán a főnöke azt javasolta: próbálja ki a gyógygombát, ha teherbe szeretne esni. A gyógygombás kávé, amivel először kínálták, ízlett neki, és mivel vesztenivalója sem volt, a férjével együtt elkezdték a kúrát.

A terhesség hamar jött

Emlékszem, műtét előtt álltam, de biztos, ami biztos alapon csináltam egy terhességi tesztet, ami pozitív lett. El sem hittem!

– mesélte Dia.
Dia kisfia, Ati, autizmussal él. A tündéri kisfiúnak már bölcsisként komoly alvásproblémái voltak, és évekig semmi mást nem evett, csak chipset. Diáék számára egy idővel nem volt kérdés, hogy megint a gombákhoz fordulnak segítségért, hiszen korábban is bevált. „Most miért ne segítene?” – gondolták.

A változás hamar megmutatkozott: rövid idő után sokkal jobban aludt a kisfiam, fél év után pedig először kóstolta meg a sóskát. Igazi ünnep volt az a nap. Ma már nagyjából harmincféle ételt megeszik, és nyugodtan alszik, kibír egy háromórás vonatutat is, és bárhová el tudom vinni magammal, mindenhol ügyesen viselkedik. Nagyon büszkék vagyunk rá!

– mesélte mosolyogva az édesanya.

Atilla vonaton is utazik, meg sem kottyan neki a háromórás út Fotó: családi album

Dia időközben TikTok-csatornát is indított, hogy beszámoljon az eredményekről, és másokat is inspiráljon.

Sok bántást kaptunk, de ma már tudom, hogy a mi történetünk másoknak is erőt adhat. Ati imádja a repülőnapokat, és semmilyen gyógyszert nem szed, hála Istennek makkegészséges. Látszik a fiamon, hogy az autizmussal élő gyerekek is szerethetők, elfogadhatók, és teljes életet élhetnek.

Dia mindennap tanul, és ma már előadásokat tart, tapasztalatait megosztja, más szülőknek is segít, és reményt ad.

  • A süngomba, más néven oroszlánsörény-gomba egy különleges gyógygomba, amely természetes módon támogathatja az ideg-, az emésztő- és az immunrendszer egészségét.
  • A ganoderma, más néven pecsétviaszgomba gyulladáscsökkentő hatásáról ismert, segítheti a jobb alvást, csökkentheti a neurológiai rendellenességek kockázatát, javíthatja az agyi funkciókat.
  • A spirulina erősíti az immunrendszert, támogatja a szív- és érrendszer egészségét (pl. csökkenti a koleszterinszintet), segít a méregtelenítésben, javítja az agyműködést.
@egszsges.baba Három év után: egy falatnyi csoda 💙🙏🏻🥹 Ganoterapeutaként nap mint nap látom, milyen apró csodák történhetnek, ha kitartunk és követjük a természetes fejlődést.🍄‍🟫💙🥹#Ganoterápia #autizmus #kézenfogva ♬ Hero - Mariah Carey

 

